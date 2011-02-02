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Размножая, сохраняем

Зимнее черенкование – самый доступный для садовода-любителя способ размножения хвойных растений

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Размножая, сохраняем

Вышел на пенсию и поселился на даче постоянно. Даже зимой редко покидаю свою усадьбу. Полюбил хвойники, собрал неплохую коллекцию пестрых форм. Но в прошлогоднюю жару у меня подсохли самые оригинальные хвойнички моего декоративного садика. У некоторых вид стал совсем унылым. Боюсь, что они могут не пережить зимние невзгоды и погибнуть. Что вы посоветуете предпринять для спасения интересных экземпляров?

Спасибо, Валентин Жизнев, Клин

Кто бы мог подумать, что зима – лучшее время для размножения черенками! Хвойные растения «думают» именно так. Черенки, срезанные и прикопанные в феврале, приживаются почти на 100%. Хотите размножить или сохранить редкие культивары? Тогда читайте и повторяйте.

Сначала хочется немного успокоить нашего читателя. Будем надеяться, что ваши любимые хвойнички благополучно перезимуют, укрытые снегом. И постепенно восстановят потерянную красоту. Все-таки выносливые хвойные растения за много миллионов лет на земле пережили немало катаклизмов и прекрасно поныне здравствуют. Однако сохранить редкие сорта нужно обязательно. Попробуем сохранить… размножая.

Известно, что лучше всего хвойные растения размножаются семенами. Но сортовые признаки в этом случае не наследуются! Вегетативное размножение (черенкование) – более сложный процесс, зато гарантировано 100%‑ное повторение сорта. И мы воспользуемся этим, тем более что в феврале мирно спящие под снегом хвойники на самом деле незаметно для нас просыпаются и начинают активно готовиться к весеннему росту. Начинается сокодвижение (значительно раньше, чем у лиственных растений). Черенки, срезанные в это время, укореняются великолепно, быстро формируют мочковатую корневую систему и отлично приживаются на постоянном месте.

Лучше всего при зимне-весеннем черенковании укореняются туи и можжевельники. Ели несколько хуже, а сосны – совсем плохо. Но для этих случаев используются прививки, о чем мы обязательно расскажем позже.

Итак, нарежьте черенки из прошлогоднего прироста длиной 7–15 см. Лучше взять с «пяточкой», то есть с кусочком более старой древесины. Старайтесь брать черенки с окончаний лидирующих веток 2-го и 3-го порядков. Срезанные черенки долго не храните, быстрее сажайте, для транспортировки заверните во влажную ткань.

Приготовьте субстрат из песка, кислого крупноволокнистого торфа, садовой почвы и крошки хвойной коры (1:1:1:1) и заполните широкие горшки (диаметром 15 см). Нижние веточки у черенков на 1/3 длины срежьте и обработайте стимулятором корнеобразования (на 2–3 см снизу), действуя строго по инструкции, иначе можно все испортить. Сажайте в каждый горшок по 6–7 черенков, заглубляя на  три сантиметра. Слегка обожмите почву, не уплотняя ее. Наденьте на горшок полиэтиленовый пакет и поставьте на светлый подоконник. Оптимальная температура для укоренения +18 градусов.

Иногда опрыскивайте, почву поддерживайте во влажном состоянии, не заливая. Даже в таких «непрофессиональных» условиях через 1–1,5 месяца у большинства черенков появятся корешки.

Вот таким образом независимо от капризов погоды можно не только сохранить, но и существенно увеличить количество любимых хвойничков. Успехов!

В школу за микоризой

В мае «детский сад» пора пересаживать в «школку». Приготовьте грядочку с рыхлой, проницаемой почвой, песок обязательно. Очень желательно добавить хвойного опада и земли из-под хвойников с микоризой (микроорганизмы, живущие на корневой системе хвойных растений в симбиозе с ними). Подойдет почва из-под любого хвойного дерева, но лучше всего годится еловая подстилка.

Над грядкой соорудите навес от солнца из белого нетканого материала. В жару не допускайте сильного пересыхания. К осени черенки превратятся в сильные самостоятельные растения. Но на постоянное место их лучше пересаживать будущей весной, пусть перезимуют в родных «пенатах». На зиму не поленитесь укрыть почву под молодняком опавшими листьями. И еще, пересаживая на постоянное место, не забудьте про грунт с микоризой, который понравится любым хвойным растениям.

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