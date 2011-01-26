Маковые секреты

Спасибо за интересный материал о правильном хранении купленных корневищ многолетних цветов («АН» №2). Но почему вы не написали о маке восточном? В прошлом году приобретенные мною в феврале корни загнили и погибли, не дожив до весны. В этом году я снова рискнула, уж очень они красивые, и купила три корня разного сорта. Не хочется их опять загубить. Что делать?

Ирина Краснопевцева, Вязьма

Мак восточный – красивый и неприхотливый многолетник. Многие цветоводы отводят ему самое почетное место в саду. И абсолютно заслуженно. Яркие алые цветы, как огромные тропические бабочки, украшают цветники в начале лета. При благоприятных условиях растение зацветает второй раз. А маковые коробочки – незаменимый компонент сухих букетов. Поэтому хочется купить все, что понравилось. Пусть мака будет много!

Однако разнообразием окрасок восточный мак не баловал своих фанатов. Попадались ярко-алые и оранжевые цвета. Но если есть спрос, то ждите предложений. И терпеливые любители прекрасного дождались результатов селекционных достижений. В последние годы появилось много новых сортов. Все оттенки алого, белый, желто-оранжевый, розовый, бордовый, малиновый. Очень эффектные растения! Посадочный материал в основном импортный и поступает к нам в виде взрослых корневищ в спящем состоянии. Ну как тут удержаться и не купить новинку!

Пересадка «на ура» Мак восточный прекрасно размножается семенами. Что и делают опытные садоводы. Лучше всего посеять под зиму. И тогда в первый же год молодые растения зацветут. Можно и сейчас посеять в горшочки высотой 9 см. Вниз поместите 2 см дренажа (песок, перлит) и насыпьте 7 см огородной рыхлой почвы. Посейте вразброс семена и присыпьте песком. Накройте пакетом и поставьте на прохладный подоконник (15оС). Через две недели появятся дружные всходы. Затем можно перенести на застекленный балкон. При появлении 4–5 настоящих листьев пересаживайте сразу на постоянное место. В таком возрасте «хреновых» корней растение еще не вырастило, поэтому пересадка пройдет «на ура».

А потом начинаются проблемы. Постараемся их решить. Начнем с главного – взрослое растение мака восточного к двухлетнему возрасту приобретает мясистое корневище, как у хрена. Но, в отличие от суперживучего огородного овоща, маковое корневище очень привередливое, легко обламывается и теряет боковые корешки. Опытные цветоводы знают, как сложно пересаживать взрослое растение. Процесс будет удачным только при ранневесенней пересадке с большим комом земли. И ни в коем случае не загибайте корень, направляйте исключительно строго вниз!

Поэтому не удивительно, что сохранить выкопанное корневище мака восточного до нового сезона будет нелегко. Но можно постараться. Достаньте корень из упаковки, внимательно осмотрите. Удалите подгнившие мелкие корни. Если есть повреждения основного корня, обязательно удалите всю гниль до здоровой ткани. Аккуратно выломайте остатки старых листьев, если такие имеются. Все повреждения присыпьте фунгицидом. Обложите корневище инертным субстратом. Лучше всего мхом-сфагнумом. Сгодятся крупноволокнистый торф или кокосовое волокно. Все эти материалы можно приобрести в специализированных цветочных магазинах, вам потребуется небольшое количество. Верхушку оставьте свободной. Увлажните. Поместите в пластиковый горшок, плотно обжимая субстрат. И уберите в холодильник. Оптимальная температура хранения – до +4 градусов.

Как только проснутся почки и покажутся 1–1,5 см ростки, высаживайте корень сразу в грунт на постоянное место. Будем надеяться, что мак «дотянет» до соответствующей погоды. Если температура хранения окажется значительно выше, то мак начнет прорастать. Тогда придется посадить в высокие горшки, очень внимательно расправляя и обжимая корневище. Лучшая температура на этот период – 10–12 градусов тепла плюс хорошее освещение.

Почву в цветнике для мака восточного приготовьте рыхлую и питательную, но без свежей органики. Обработка необходима минимум на 40 см. Розетку листьев при посадке ни в коем случае не заглубляйте! Иначе корень сгниет. Не заливать, но и не слишком пересушивать.