Всех в холодильник!

Уже продают корни растений в пакетиках. Не могла удержаться и купила очень красивые хосту и флокс. А думать начала, придя домой. Может, я зря это сделала? Наверное, такие растения высаживают только в теплицах? Как мне их сохранить до лета?

С уважением, Инна Маркова, Смоленск

Пока мы с вами, дорогие садоводы, праздновали Новый год и оглядывались вокруг, солнце благополучно повернуло на лето уже месяц назад. До весны – рукой подать! Садовые центры с новым ассортиментом активно ждут соскучившихся за зиму дачников. Пора ли запасаться новыми сортами многолетников, не погибнут ли они до высадки в открытый грунт? Пора, особенно если очень хочется... Но перед этим внимательно прочитайте наши советы.

Каждый год с появлением в продаже корневищ и луковиц многолетников мы мучаемся с выбором решения – покупать сейчас или подождать пару месяцев? Наш ответ простой – научитесь правильно хранить посадочный материал до высадки в открытый грунт. И покупайте на здоровье в любое время!

Первые поступления в торговую сеть посадочного материала наступающего сезона оказываются самыми интересными. Новые сорта, новые виды, большой выбор и, конечно же, великолепное качество растений. Это и не удивительно, у производителя посадочный материал хранился в идеальных условиях. Наиболее популярны на нашем рынке хосты, астильбы, лилии, флоксы и лилейники. Вот о них и поговорим.

Хосты. Внимательно выбирайте посадочный материал! У здорового растения должна быть хорошая мощная мочка корней и тугая почка (крепкая, как яблоко). Чем крупнее почка, тем лучше, а еще интереснее дополнительное наличие нескольких маленьких.

Достаньте растение из упаковки и обязательно обработайте корни фунгицидом, подсушите. Далее, для хосты необходим посадочный горшок небольшого диаметра, но высокий. Приготовьте среднекислую (рН 5,8) рыхлую почву. Осторожно, направляя пучок корней строго вниз, посадите растение. Почву обожмите и увлажните, но не заливайте. Затем поместите горшок в полиэтиленовый пакет и положите в овощное отделение холодильника.

В таких условиях у хосты начинает постепенно развиваться корневая система, почка «раздувается», растение проходит цикл как бы «подземного» развития. В конце марта – начале апреля можно смело выставлять горшочки на застекленный балкон. А в мае высадите в грунт. Продлив период вегетации (в холодильнике), вы сможете получить к концу лета значительно более мощное и красивое растение.

Флоксы. Корневища флоксов хранят в сухом субстрате. Если есть необходимость, выньте из пакета, добавьте инертного субстрата (торф, стружки, мох) и поместите в пакет большего размера. Аккуратно расправьте корни и поставьте деленки строго вертикально в овощное отделение холодильника. Как только появятся ростки (обычно это происходит в начале марта), посадите флоксы по горшочкам, прикройте полиэтиленовым пакетом и выносите на застекленный балкон. Холодостойкие флоксы отлично будут себя чувствовать. Появятся новые ростки, через некоторое время флоксы можно будет поделить или черенковать. Этим вы притормозите рост и получите дополнительный посадочный материал.

Лилии. Луковицы лилий должны быть с минимальными внешними повреждениями. На ощупь – крепкие, не рыхлые, чешуи прижаты. Если чешуи «растопыренные» – луковица не годится для посадки и хранения. Значит, она после выгонки или неправильно хранилась, проросла, и росток выломали. Лучше выбирать луковицу с корешками. Их присыпают влажным субстратом, но около донца он должен быть сухой. Если корней нет, то хранят в сухом субстрате. Ставят вертикально в холодильник до посадки в открытый грунт. Регулярно проверяйте. Если лилия начнет активно расти, ничего не поделаешь – придется сажать в горшок, и на подоконник.

Астильбы. Выбирая корневища астильбы, отдайте предпочтение более мочковатой деленке с боковыми почками. И чтоб без гнилей! Снизу субстрат увлажните и поставьте деленки вертикально в холодильник. Как появятся ростки, высаживайте в горшки. Можно посадить в один большой горшок несколько корневищ, и на балкон. До высадки в сад можно поделить.

Лилейники. Выбирайте корневище со спящей почкой и большим количеством розеток. До посадки в сад храните в холодильнике. Если растение начнет сильно прорастать – высаживайте в горшки на подоконник. При пересадке в сад обязательно сократите листовой аппарат минимум вдвое.

Вот так, совсем несложно, можно и растения хорошие выбрать, и «урожай» увеличить, и себя любимого порадовать цветочным шопингом зимой суровой. Удачи!