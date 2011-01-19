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Ледяной подарок снежной королевы

Какими последствиями обернется для наших садов такая «милость» природы?

№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Ледяной подарок снежной королевы

Мой сад все каникулы был в ледяном панцире. Сейчас лед растаял, но беспокойство мое не проходит. Как повлияли такие условия на растения? Что нам ждать весной? А если все это повторится?   Николашин Алексей Алексеевич, Волоколамск

Да, незабываемый подарок преподнесла нам природа под Новый год. В сказочно красивые драгоценные доспехи упаковала Снежная королева сады и поля. В таком ледяном царстве жителям многих районов средней полосы еще ни разу не доводилось проводить зимние каникулы. А понравилась ли такая «красота» растениям? Какие осложнения ждут наших питомцев? Чем помочь своему саду?

Такие вопросы задавал себе каждый садовод в новогодние каникулы. И основная масса дачников все же выбралась за город помочь своему саду. Но усилия наши были не слишком эффективны. Мелкие веточки ломались, некоторые деревья и кусты наклонились до земли, и выпрямить их было почти невозможно. Все было сковано намертво. Спасла оттепель: лед подтаял, и растения освободились.

Но ледовый плен свое дело сделал. Чем же опасен такой панцирь для растений? Главное, растения начинают задыхаться. В результате гибнут почки, отмирает кора. Далее, если такие условия затягиваются, лед потихоньку начинает испаряться, а вместе с ним иссушается кора, и начинается обезвоживание растения. Особенно опасно, если температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов. И все это усугубляется механическими травмами – поломанными стволами и ветками, трещинами и искривлениями растений.

Самый лучший способ определить степень ущерба – провести выборочное исследование веток с генеративными почками. А после этого принимать меры. В своем саду я провел такой эксперимент и с удовольствием поделюсь наблюдениями с читателями «АН».

Сразу обрадую садоводов – в моем саду все растения остались живы! Почки не пострадали – как вегетативные, так и генеративные, кора не повреждена. Яблони, груши, черноплодная рябина чувствуют себя хорошо. Плодовые кусты тоже не пострадали. Очень беспокоился за декоративные кустарники с мощными цветочными почками. Исследовал сирень, бузину, спиреи – все нормально. Для «чистоты эксперимента» срезал ветки деренов, рябины, березы. И они порадовали листочками. Несколько хуже распускались косточковые, на коре были заметны микротрещины.

Итак, выводы. Во-первых, срежьте все поломанные ветви, однако не выпрямляйте сильно поникшие растения, оставьте до весны и начала сокодвижения.

Во-вторых, регулярно стряхивайте снег, особенно в оттепель, с травмированных деревьев. Избавьте их от нового стресса.

В-третьих, при возможных повторениях «ледниковых периодов» сразу же околачивайте резиновой киянкой лед со стволов и скелетных ветвей.

В-четвертых, весной внимательно изучите состояние коры, особенно на косточковых. Если только появятся признаки камедетечения, сразу же обработайте (до распускания почек) 2%-ным раствором медного купороса.

В-пятых, защитите растения от возможных солнечных ожогов. После пережитого ледяного плена новый стресс совсем ни к чему. Не поскупитесь на москитную сетку белого цвета. В середине февраля обмотайте ею штамбы и крупные скелетные ветви.

И в-шестых, микроклимат на вашем участке, быть может, особенный, и повреждения сада могли быть иные. Проведите эксперимент для собственного спокойствия. И тогда будем вспоминать ледяные одежды прошедшего Нового года только как красивый подарок от Снежной королевы.

Вскрытие покажет

Срежьте по 2–3 веточки с разных сторон деревьев и кустарников. Поставьте в емкости с водой, желательно в разные. Наденьте на букеты колпаки из полиэтиленовых пакетов и завяжите их вокруг емкостей. Регулярно развязывайте и опрыскивайте ветки. Поставьте в теплое светлое место. Очень скоро почки начнут пробуждаться и распускаться. Вот тогда и станет все ясно с вашим садом. Если веточка окажется погибшей, проведите «вскрытие». Сделайте несколько срезов, изучите кору, разрежьте почку. И вы сможете сделать правильный вывод. Желаю всем зеленых листочков и душистых цветочков!

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