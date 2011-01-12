Размножайте красоту

В каникулы на Рождество приезжали к друзьям на дачу. Отдохнули замечательно! А совершенно особое праздничное настроение создали красные фонарики на снегу соседского участка. Мы сначала подумали: искусственные новогодние украшения. Но пригляделись – и оказалось, что это сухие плоды-коробочки. Нам тоже захотелось посадить весной такое растение. Как оно размножается и где взять семена? Эльвира Понукайлова, Ярославль

Без сомнения, в письме нашей читательницы речь идет о физалисе декоративном. Это неприхотливое многолетнее растение украшает наши участки в самое невзрачное время года. В конце сентября на длинных цветоносах «зажигаются» ярко-алые фонарики и «горят» до весны. Только глубокий снег может спрятать такую красоту. Обычно дачники собирают осенью букеты физалиса, и этот сухоцвет прекрасно сохраняется несколько лет, не меняя цвет и форму.

В последние лет 10 мода на фонарики физалиса декоративного поутихла, а жаль. Другого такого стойкого сухоцвета для декорирования зимнего сада не найдешь. Физалис декоративный относится к семейству пасленовых, но в отличие от своих «родственников» томатов и перцев зимует прекрасно. Легко размножается семенами. Сеют их в январе, сразу в отдельные горшочки по 2–3 семени. Агротехника выращивания рассады такая же, как для томатов, и даже проще.

В конце мая высадите рассаду на постоянное место. Физалис хорошо растет на любой почве, но в рыхлом питательном увлажненном грунте фонарики будут просто шикарными. Срезать побеги для зимних букетов лучше полностью окрашенными, в срезанном виде цвет уже не переменится.

Единственный недостаток растения в том, что красоты его может быть слишком много. Подземные корневища разбегаются по земле во все стороны, норовя заполонить участок. Но не стоит дожидаться этого. Сажайте растение во вкопанные емкости без дна или ограничивайте разбегание подземных столонов, вкапывая преграды (30 см глубиной).

Другой способ размножения физалиса – вегетативный. Отрезки подземных корневищ-столонов разложите горизонтально на глубине 5–8 см. Присыпьте рыхлой почвой и не допускайте пересыхания в период укоренения. Поэтому если опоздаете с рассадой, то попросите весной у друзей немного корешков.