Замиокулькас замиелистный
№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]
У меня в квартире сухо и не очень много света. Хотела приобрести какое-нибудь комнатное растение, которое медленно растет и было бы неприхотливо. В магазине продавец посоветовала купить замекукас. Но ничего путного про него не рассказала. Что это за растение? Антонина Сергеева, Ленинградская область
Правильное название этого растения – Замиокулькас замиелистный из семейства ароидных. В отличие от своих родственников неприхотлив и засухоустойчив.
В комнатных условиях это чудесное, но малоизвестное растение не вырастает выше метра. Несколько мясистых стеблей прямостоячие, равномерно покрыты блестящими глянцевыми листьями на коротких черешках. Листочки по внешнему виду и размерам напоминают лавровые листья. Растет замиокулькас медленно, листья долго живут, не опадают. Поэтому растение одинаково декоративно в течение всего года. Цветет в комнатной культуре крайне редко, да нам его цветки и не нужны. Ценен замиокулькас совсем другим – экстравагантным внешним видом, теневыносливостью, засухоустойчивостью и невосприимчивостью к болезням и вредителям.
В природе замиокулькас растет в Восточной Африке, Занзибаре и на Мадагаскаре. Поэтому оптимальная температура для роста – 20–25 градусов, при «похолодании» ниже 16 градусов африканскому красавцу становится холодновато. Следовательно, наши холодные зимние подоконники не для него. Однако замиокулькас просто незаменимый житель душных офисов и темных углов.
Поливать его нужно нечасто, но промачивая весь ком. Ни в коем случае не допускайте застоя воды в поддоне. В зимнее время поливайте совсем редко. Рекомендуется так называемый «сухой полив» – регулярное рыхление почвы для предотвращения испарения. И даже летом замиокулькас можно полить и на месяц уехать. Ничего с ним не сделается!
Он такой медлительный…
Замиокулькас хорошо размножается вегетативно, но укореняется медленно. Впрочем, он все делает медленно. Оторвите лист с «пяточкой» и посадите в горшочек с питательным грунтом, накройте пластиковым стаканчиком и следите за влажностью почвы. Не заливайте! Состав грунта: листовая земля, торф, перегной, песок (2:1:1:1). Не удивляйтесь, если лист не растет, но и не вянет. Лишь через 8–10 месяцев из каллусовой ткани в основании листа появятся корешки.
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