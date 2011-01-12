У меня в квартире сухо и не очень много света. Хотела приобрести какое-нибудь комнатное растение, которое медленно растет и было бы неприхотливо. В магазине продавец посоветовала купить замекукас. Но ничего путного про него не рассказала. Что это за растение? Антонина Сергеева, Ленинградская область

Правильное название этого растения – Замиокулькас замиелистный из семейства ароидных. В отличие от своих родственников неприхотлив и засухоустойчив.

В комнатных условиях это чудесное, но малоизвестное растение не вырастает выше метра. Несколько мясистых стеблей прямостоячие, равномерно покрыты блестящими глянцевыми листьями на коротких черешках. Листочки по внешнему виду и размерам напоминают лавровые листья. Растет замиокулькас медленно, листья долго живут, не опадают. Поэтому растение одинаково декоративно в течение всего года. Цветет в комнатной культуре крайне редко, да нам его цветки и не нужны. Ценен замиокулькас совсем другим – экстравагантным внешним видом, теневыносливостью, засухоустойчивостью и невосприимчивостью к болезням и вредителям.

В природе замиокулькас растет в Восточной Африке, Занзибаре и на Мадагаскаре. Поэтому оптимальная температура для роста – 20–25 градусов, при «похолодании» ниже 16 градусов африканскому красавцу становится холодновато. Следовательно, наши холодные зимние подоконники не для него. Однако замиокулькас просто незаменимый житель душных офисов и темных углов.

Поливать его нужно нечасто, но промачивая весь ком. Ни в коем случае не допускайте застоя воды в поддоне. В зимнее время поливайте совсем редко. Рекомендуется так называемый «сухой полив» – регулярное рыхление почвы для предот­вращения испарения. И даже летом замиокулькас можно полить и на месяц уехать. Ничего с ним не сделается!