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Спасаемся как можем…

Изменение окраски хвойных растений – не гибель, а защита от зимних морозов

№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]

Спасаемся как можем…

Участок у нас новый, голый, а хотелось бы зелени, и побыстрее. Поэтому осенью посадили много всяких хвойников. Тем более выбор на садовом рынке был огромный, и цены невысокие. Но случилась беда – от морозов больше половины растений стали ржавыми, какими-то «серо-буро-малиновыми». Все новогодние каникулы оказались испорченными! Что делать? Хвойники погибли? Можно ли их спасти? И вернут ли нам деньги за некачественный товар?

Супруги Пономаренко, Клин

Наконец-то закончились утомительные новогодние каникулы, наступили спасительные серые занудные будни. Но для нас с вами, дорогие господа садоводы, все самое интересное только начинается! День прибавился, новый сезон открылся, весна уже совсем близко – пора развивать бурную садово-огородную деятельность. И мы с радостью приступаем к новому сезону.

Наверное, все без исключения садоводы успели навестить свои усадьбы в течение зимних каникул. И очень многие успели насладиться всеми прелестями зимнего отдыха на теплой даче. Как там поживают наши любимые сады? Не мерзнут ли, не слишком ли снегом придавило, не навредили ли грызуны? Как поживают молоденькие яблоньки, цветники под снегом? И как здоровье главных фигурантов зимнего сада – изысканных хвойных культиваров?

Сразу хотим успокоить наших читателей – во-первых, хвойные растения лучше многих других приспособились к суровым зимам средней полосы. В основном все виды елей, сосен, туй и можжевельников хорошо зимуют. И именно такие культивары составляют основной ассортимент наших садовых магазинов.

Во-вторых, более прихотливые, изысканные неженки обычно не отличаются большими размерами, поэтому хорошо перезимовывают под снегом.

И главное, в-третьих, не торопитесь быстро делать выводы и сгоряча «оплакивать безвременно усопших». Хвойники умирают долго… В лучшем случае весной, а то лишь к концу лета станет понятно, погибло растение или нет.

А как же изменение цвета хвои? Все правильно, так и должно быть. Посмотрите внимательно на свой сад и лес вокруг. Практически все хвойные растения меняют зимой окраску. Даже мощные ели в лесу становятся немного темнее. Сосны слегка «сереют». Хвоинки – это листья хвойных растений, которые живут не один сезон, а три года. Каждая хвоинка приспосабливается к холодам и сухости зимних ветров. Происходит отток питательных веществ, меняется окраска листа-хвоинки. Иногда цвет изменяется кардинально – становится бронзовым, бывает пурпурным или даже оранжевым. У хвойных растений перед зимой происходят точно такие же изменения, как и у листопадных, только листья при этом остаются на дереве.

Наряду со сменой цвета растение может несколько изменить габитус (форму). Иногда хвоинки «скукоживаются», и куст как бы съеживается или слегка поникает.

Присмотритесь к своим хвойничкам повнимательнее – они наверняка живы! Низкорослые укройте снегом, это им не повредит. Распадающиеся под тяжестью снега высокорослые можжевельники и туи свяжите бечевкой. При сильных господствующих ветрах поставьте защиту. Подготовьтесь к весеннему обжигающему солнцу, заранее обмотав растения белым нетканым материалом. Свежепосаженные растения требуют особого внимания.

Сажайте хвойные растения, они достойны вашей любви. И не пугайтесь, а радуйтесь необычной зимней окраске вашего сада. Удачи!

Аргумент специалиста

Можно ли стребовать назад свои деньги у недобросовестного продавца при покупке посадочного материала? Сначала вам придется найти этого продавца, а, найдя его, доказать, что именно он вам этот товар продал. И сохранился ли товарный чек? Правильно ли вы посадили растение, грамотно ли за ним ухаживали? Не тратьте время и здоровье на споры и тяжбы. Пойдите лучше по другому пути. Приобретайте посадочный материал в проверенных садовых центрах у производителей. Следуйте инструкциям по посадке, и все у вас получится. А если сомневаетесь в своих силах, обратитесь к специалистам. Они предоставят гарантию на все свои работы.

Селекционный аргумент

Желтолистные формы можжевельников и туй приобретают зимой в основном бронзовый цвет. Можжевельник горизонтальный Андорра компакта становится бронзово-ржавым. Многие голубохвойные растения приобретают сиреневый оттенок, некоторые (например Фитцера) – пурпурно-серый. Цвет хаки приобретают практически все видовые формы туй и можжевельников.

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