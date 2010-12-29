Новогодняя «вкуснятина» к Первомаю

Весной собираемся озеленять свой новый участок. Обязательно посадим небольшой огородик – так, всего чуть-чуть. Но земляники хочется много. Очень понравилась идея (где-то прочитали) сделать земляничную поляну. Говорят, что есть растения с розовыми цветами? Где приобрести такую рассаду?

Спасибо, ваши читатели – супруги Шамкины, Ярославль

Садовую землянику всегда любили российские садоводы. И выращивать умели, и урожаи большие научились получать, и сортов много проверено. Однако всегда хочется большего. И интересного. Но как принято у садоводов – кто хочет и ищет, тот всегда найдет и вырастит. Скорее бегите в магазин за семенами и быстрее возвращайтесь – пора… сеять! В Новый год посеешь, к Первомаю урожай соберешь…

За последние годы огромную популярность приобрели ремонтантные сорта садовой земляники. Оно и понятно: плодоносят весь сезон, размножаются легко, сортов много, ягоды самые разнообразные по размеру, окраске и вкусу. И много других достоинств. А розовые и малиновые цветки? Это же просто волшебной красоты грядки получаются. Не грядки, а необыкновенные клумбы.

Ампельные сорта садовой земляники с розово-малиновыми цветками совершенно необходимо посадить на своем участке. Уверен, такой красоты (и вкуснотищи!) вы еще не видели. Каждое растение образует усы и дочерние розетки, которые очень быстро начинают цвести и плодоносить. Если поместить всего одно растение в большой горшок или красивое кашпо с плодородным грунтом, то за лето вырастет пышная земляничная «грива». Как будто цветущий все лето куст шиповника плодоносит земляникой. Просто сказка! (Как известно, земляника и шиповник относятся к одному семейству – розоцветные. Значит, цветут одинаково.) Такая композиция прекрасно себя чувствует на балконе или около дома.

Другой вариант: посадите розовую усатую землянику на полянку с хорошо подготовленным грунтом и дайте розеткам свободно ползти в разные стороны. Через месяц-полтора земляничная поляна будет готова «принять» первых потребителей.

Проверено на собственном опыте: если посеять землянику в начале января, то первые душистые ягодки созреют уже к Первомаю. И растения будут очень хорошо плодоносить весь сезон. Если опоздать, посеять в феврале или марте, то зацветет земляника позже. И урожай будет слабым. Растения наберут полную силу только на следующий год.

Приобретенные семена посейте в невысокие лоточки (не выше 7 см), чтобы не было угрозы замокания. Грунт составьте из песка, торфа, перегноя или биогумуса (1:1:1). Полейте, уплотните и сейте по поверхности. Для прорастания семенам нужен свет. Накройте пленкой.

Важно: нужно ускорить прорастание, иначе очень мелкие всходы могут потеряться среди сорняков или просто погибнуть. Поэтому оптимальная температура прорастания 22–25 градусов. Тогда семена проклюнутся через 1–2 недели, еще дней через 10 появятся семядоли (маленькие, трогательные!), и еще через две недели вырастет первый настоящий листочек.

После появления трех настоящих листьев растения уже окрепнут, и их пора распикировывать в небольшие (6–8 см в диаметре) горшочки. А там уже март, на застекленном балконе станет тепло, можно выносить на волю.

Пересаживать на постоянное место можно уже в апреле, земляника достаточно хорошо переносит заморозки. Накройте молодые посадки белым нетканым материалом в два слоя. Ориентируйтесь по погоде.

Хорошего вам урожая и отличного настроения!