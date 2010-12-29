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Здоровье и настроение решают все!

План проведения зимних каникул «образцового» садовода-огородника

№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]

Здоровье и настроение решают все!

Во всех садово-огородных газетах и журналах только и делают, что ругают прошедшее неудачное лето. А мне очень обидно! Да, было жарко и дымно, но у меня вырос чудесный урожай на даче, и отдохнула я прекрасно. Хочу через вашу газету передать «спасибо» уходящему году, давайте не будем обижать его. Лучше пусть каждый сделает нужные выводы для себя по поводу собственной лени.

С Новым садово-огородным годом вас, дорогие садоводы!
Мария Степановна Кучкина, Наро‑Фоминск

До самого любимого праздника осталось всего два дня. Совсем скоро российские граждане проводят с соответствующими «почестями» старый год и приступят к сладкому десятидневному процессу встречи Нового. Но нам с вами, дорогие садоводы-огородники, праздно расслабляться совсем неинтересно, не правда ли? Куда приятнее подвести впечатляющие итоги прошлого сезона и наметить новые горизонты. Поехать на дачу, погулять, отдохнуть, покататься на лыжах и зарядиться целительной бодростью, выполняя насущные «просьбы» зимнего сада.

Такие искренние письма читателей всегда приятно получать, особенно под Новый год. И совершенно права наша читательница – уходящий год был очень даже урожайный. Ответственные дачники собрали много овощей и фруктов. А у некоторых садоводов выросли невиданные доселе диковинки огородного «дизайна». И мы на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ не раз рассказывали о метаморфозах прошедшего лета. Давайте сделаем правильные выводы, и тогда любые недостатки и выкрутасы грядущего сезона сумеем обратить исключительно в достоинства.

Было жарко, почва хорошо прогрелась, тепла наконец-то было достаточно, поэтому прекрасно цвели и плодоносили теплолюбивые культуры (все овощи, кстати, родом из теплых стран). А при хорошем своевременном и грамотном поливе дачники получили приличные урожаи.

Наконец-то отлично вызрел виноград в средней полосе. Был на удивление сладким. Хорошо уродились в этом году тыквенные культуры. А те «счастливчики», кто догадался посадить арбузы и дыни, дегустировали по осени полноценно вызревшие медовые плоды.

Многие садоводы сажают подсолнечник и кукурузу в качестве кулис и опор для огурцов. Так вот, этот агротехнический прием оказался очень удачным. И огурцы чудесно росли под защитой, и кукуруза с подсолнухами вызрели.

Удались томаты в открытом грунте. Огурцов было много. А сколько и каких красивых созрело яблок! Ну и конечно же бесподобно цвели розы...

Итак, выводы. Первое, обязательно позаботьтесь о правильной системе полива на своем участке! Займитесь шопингом и маркетингом, посетите садовые центры, выберите доступное и подходящее вам оборудование. Опыт этого лета показал – вода решала все, и тогда тепло было только на пользу.

Второе, продумайте ассортимент огородных культур. Для тех растений, которые требовательны к повышенной влажности воздуха, заранее найдите наиболее подходящее место в огороде, продумайте притенение и проветривание парников.

Третье, помогите саду зимой. Чем лучше перезимуют ваши растения, тем выше будут урожаи.

И последнее, зарядитесь положительной энергией на ниве трудового дачного энтузиазма в зимние каникулы. Хорошее здоровье у себя любимого и отличное настроение решают все!

Каникулярные аргументы

Приехав на дачу, затопив печку и замариновав шашлыки, идите в сад. Обрежьте поломанные снегом ветви до здоровой ткани. Отряхните снег с деревьев, особенно с хвойников. Старайтесь делать это регулярно.

Снеговую корку, которая образуется после оттепелей, обязательно нужно «растормошить». Воспользуйтесь, например, вилами. Иначе растения под таким панцирем «задыхаются» и выпревают. Особенно это опасно для цветников из многолетников и зимующих растений в огороде.

Не поленитесь осмотреть деревья и кустарники и обобрать гнезда с зимующими вредителями. Не пренебрегайте кормушками для птиц. Зимой мы им поможем, а летом они нас отблагодарят. И птичьи домики повесить было бы замечательно.

Проведите профилактические работы по снегозадержанию. Чем больше талой воды задержится на участке, тем лучше – и не важно, какое при этом будет лето.

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