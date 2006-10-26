«Кошачий» папа

«Специалисты считают, что у котов нет отцовского инстинкта (мы специально интересовались) и они совсем не интересуются последствиями своих «мартовских» игр. А вот и неправда! Исключения всегда есть.

Уже много лет подряд нашего полосатого Мурзика отправляем летом на дачу. А там его ждет верная Джульетта, бабушкина кошка - такая же беспородная и полосатая, но... Джульетта! Зимой в городе Мурзик особо не скучает по подруге, но при встрече на даче они всегда друг другу рады.

Через два месяца, как и положено, Джуля приносит 2-3 котят и не больше. Такие вот интеллигентные кошки. Но самое удивительное, что Мурзик любит своих котят больше, чем родная мать! Когда Джуля уходит ловить мышей (надо же кому-то заботиться о пропитании семьи), Мурзик залезает в коробку с котятами. Сначала он их с ног до головы вылижет, а потом всех «перецелует» и начинает играть с ними и учить охотиться. Котята его очень любят. Мурзик позволяет им кусать себя за усы и за хвост, делать все что угодно, при этом он урчит и явно получает огромное удовольствие от воспитательного процесса.

Бывает, выйдет Мурзик погулять, начнет тереться об ноги, скажешь ему строгим голосом: «Папаша, ты чего детей оставил без присмотра?» Он сразу же начинает тревожно мяукать, и юрк в коробку.

У наших кошек такая дружная семья все лето, что даже жалко котят потом отдавать. А их всегда разбирают с удовольствием и в очередь. И правильно - котята получаются очень ласковые и умненькие - выросли в любви и заботе. Повезло им с папой! Интересно, это только наш кот такой «человеческий»?

Ирина СКВОРУШКИНА, Омск»