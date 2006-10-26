Спящие красавицы

Перед выкопкой осторожно спилите стебли, оставив «пеньки» в 20 см. Аккуратно обкопайте куст и, подхватив вилами, осторожно приподнимите.

Существуют три основных способа хранения георгинов: 1 - с ненарушенным комом земли, 2 - с чистыми от земли корнеклубнями, 3 - небольшими частями клубня.

Если вы решили воспользоваться первым способом, мелкой пилочкой укоротите стебель до 10 см, места обломов клубней обработайте антисептиком. Обсушите ком 2-3 дня и заверните в газету. Поставьте в ящик и отнесите в подвал.

Выбрав второй способ хранения, сразу после выкапывания отделите комья земли, просушите и осторожненько удалите оставшуюся землю. Клубни георгинов очень хрупкие, поэтому - никаких резких движений. Зачистите больные места, опудрите фундазолом. Заверните в газетную бумагу и разместите на стеллажах в подвале. А можно хранить в ящиках с песком, вермикулитом и даже в керамзите, стружках или дробленой хвойной коре.

Третий способ хорош тем, что на хранение закладываются только здоровые клубни. Избавленное от земли корневище промыть водой, обсушить и разрезать на части. Каждая часть должна состоять из вертикального куска стебля, части корневой шейки с хотя бы одним клубнем. Срезы должны быть гладкими, их надо обработать фундазолом. А потом разогрейте парафин или воск и обмакните каждую деленочку 1-2 раза. Таким образом усыхание и развитие заболеваний будут исключены.

Николай ФУРСОВ