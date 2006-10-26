Корешки и черешки

Сельдерей как овощное растение распространяется на наших огородах незаслуженно медленно. А ведь это тот самый случай, когда гастрономический изыск и лекарство оказываются в одной тарелке.

И если ценители кулинарных изысков употребляют только черешки и корни, то в медицине используются все части растения - и корни, и листья, и стебли, и семена.

В настоящее время имеется много сортов как корневого, так черешкового и листового сельдерея, пригодных для выращивания в разных климатических зонах нашей страны: Яблочный, Деликатес, Корневой грибов-ский, Пражский гигант и многие другие.

Рассаду сеют в самые ранние сроки - в конце января. Высаживают окрепшую рассаду в середине мая на хорошо удобренную грядку по схеме 50х60х40 см.

Уход заключается в прополках, рыхлениях и, конечно, подкормках и поливах. Без них не получить нежных черешков, обильной зелени и крупных корнеплодов.

Черешковый сельдерей убирают до наступления сильных заморозков и, обрезав листья, хранят в подвале.

Корневой выкапывают в октябре, а на юге можно позднее, и хранят в подвале в песке. Он прекрасно сохранится до весны. На юге России корнеплоды можно оставить зимовать в открытом грунте, а в Нечерноземье сельдерей практически не зимует.

Для получения семян крупные корнеплоды высаживают весной на грядку. Семена убирают в период массового созревания, срезая их

вместе с зонтиком. Сушат в сухом проветриваемом помещении.

Елена ГАНДУРИНА,канд. биол. наук

Народные рецепты

Лекарство от всех болезней

Отвар листьев, корней и особенно семян - первое средство при подагре. Столовую ложку семян залить кипятком, настоять и принимать в три приема перед едой. При этом надо пить много жидкости.

Сельдерей - редкий случай, когда для борьбы с лишним весом можно использовать не изнуряющие диеты и горькие настои, а сок и вкусные салаты.

Свежий сок - эффективное средство при камнях в почках и при цистите.

При нервном истощении, переутомлении - 250 г корня измельчить на терке, залить 1 л белого вина, настаивать

3 дня, процедить. Принимать по рюмке перед едой.

Любовный напиток

Растолочь с сахаром один большой корнеплод сельдерея и залить бутылкой белого сухого вина на 48 часов. Процедить и принимать по бокалу вместо столового вина во время еды. Этот напиток, по вкусу напоминающий ананас, сельские жители средневековой Франции использовали для увеличения своих «потенциальных возможностей», особенно в преклонном возрасте.

Просим к столу

Большинство хозяек мало использует сельдерей просто потому, что он длительное время был малодоступен, и мы успели забыть, как его готовить и использовать для лечения.

Салат к жирному блюду

Потрите 1-2 корнеплода сельдерея и 3-4 крупных яблока и покрошите 6-8 очищенных грецких орехов. Заправьте майонезом.

Салат крабовый

Отварите и порежьте кубиками по 200 граммов моркови и картофеля. Добавьте 200 г мелко порезанных черешков сельдерея, зелень и 250 г крабовых палочек. Заправьте майонезом.

Листья - к мясу

Листья сельдерея можно пожарить несколько минут на растительном масле. Получается необыкновенно вкусный гарнир к любому мясному блюду.