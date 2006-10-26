Корешки и черешки
От водянки и камней вам поможет сельдерей
№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Сельдерей как овощное растение распространяется на наших огородах незаслуженно медленно. А ведь это тот самый случай, когда гастрономический изыск и лекарство оказываются в одной тарелке.
И если ценители кулинарных изысков употребляют только черешки и корни, то в медицине используются все части растения - и корни, и листья, и стебли, и семена.
В настоящее время имеется много сортов как корневого, так черешкового и листового сельдерея, пригодных для выращивания в разных климатических зонах нашей страны: Яблочный, Деликатес, Корневой грибов-ский, Пражский гигант и многие другие.
Рассаду сеют в самые ранние сроки - в конце января. Высаживают окрепшую рассаду в середине мая на хорошо удобренную грядку по схеме 50х60х40 см.
Уход заключается в прополках, рыхлениях и, конечно, подкормках и поливах. Без них не получить нежных черешков, обильной зелени и крупных корнеплодов.
Черешковый сельдерей убирают до наступления сильных заморозков и, обрезав листья, хранят в подвале.
Корневой выкапывают в октябре, а на юге можно позднее, и хранят в подвале в песке. Он прекрасно сохранится до весны. На юге России корнеплоды можно оставить зимовать в открытом грунте, а в Нечерноземье сельдерей практически не зимует.
Для получения семян крупные корнеплоды высаживают весной на грядку. Семена убирают в период массового созревания, срезая их
вместе с зонтиком. Сушат в сухом проветриваемом помещении.
Елена ГАНДУРИНА,канд. биол. наук
Народные рецепты
Лекарство от всех болезней
Отвар листьев, корней и особенно семян - первое средство при подагре. Столовую ложку семян залить кипятком, настоять и принимать в три приема перед едой. При этом надо пить много жидкости.
Сельдерей - редкий случай, когда для борьбы с лишним весом можно использовать не изнуряющие диеты и горькие настои, а сок и вкусные салаты.
Свежий сок - эффективное средство при камнях в почках и при цистите.
При нервном истощении, переутомлении - 250 г корня измельчить на терке, залить 1 л белого вина, настаивать
3 дня, процедить. Принимать по рюмке перед едой.
Любовный напиток
Растолочь с сахаром один большой корнеплод сельдерея и залить бутылкой белого сухого вина на 48 часов. Процедить и принимать по бокалу вместо столового вина во время еды. Этот напиток, по вкусу напоминающий ананас, сельские жители средневековой Франции использовали для увеличения своих «потенциальных возможностей», особенно в преклонном возрасте.
Просим к столу
Большинство хозяек мало использует сельдерей просто потому, что он длительное время был малодоступен, и мы успели забыть, как его готовить и использовать для лечения.
Салат к жирному блюду
Потрите 1-2 корнеплода сельдерея и 3-4 крупных яблока и покрошите 6-8 очищенных грецких орехов. Заправьте майонезом.
Салат крабовый
Отварите и порежьте кубиками по 200 граммов моркови и картофеля. Добавьте 200 г мелко порезанных черешков сельдерея, зелень и 250 г крабовых палочек. Заправьте майонезом.
Листья - к мясу
Листья сельдерея можно пожарить несколько минут на растительном масле. Получается необыкновенно вкусный гарнир к любому мясному блюду.
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