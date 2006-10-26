На рыбалку в Финляндию

Как добраться

Отправляться в Финляндию на отдых можно самыми разнообразными способами - на самолете, поезде или машине. Принимающая сторона встречает туристов в аэропорту или на железнодорожном вокзале и на комфортабельных автобусах или легковых автомобилях отвозит к месту отдыха. Поездка на собственном автомобиле дает вам большую свободу. Поселившись в одном из коттеджных поселков, вы запросто сможете посещать любые водоемы, места семейного отдыха, совершать шоп-туры. Да и поездка от Москвы до самого центра «озерной» Финляндии выльется всего-навсего в 15-17 часов пути. Дорожное покрытие после пересечения границы несравнимо лучше, чем в большинстве районов нашей страны.

Где поселиться

Как правило, большинство туристов, приезжающих в Финляндию порыбачить, отдохнуть или покататься на лыжах, селятся в своеобразных деревнях, состоящих из коттеджей различного уровня. Площадь таких коттеджей колеблется от 48-50 до 100 и более квадратных метров. Есть одно-, двух- и трехэтажные строения. Некоторые оборудованы террасами, летними мансардами, практически во всех присутствует сауна. В стандартную комплектацию обычно входят холодильник, электрическая плита, микроволновка, телевизор, пылесос, камин, туалет, душ, столовая посуда. В коттеджах более высокого уровня присутствуют и посудомоечная машина, и домашний кинотеатр. Причем все это может обойтись начиная от 300-400 евро за неделю за коттедж. Конечно, на Новый год и Рождество цены поднимаются, но при этом остаются вполне разумными и доступными. Смена белья и уборка могут как входить в стоимость проживания, так и оплачиваться отдельно.

Чем ловить

Наиболее популярны и увлекательны в Финляндии такие виды рыбалок, как спиннинг, троллинг, по-плавочная удочка, мормышка и отвесное блеснение. На спиннинг или троллингом можно поймать озерную кумжу, судака, щуку, лосося и форель. На удочку - форель, леща и другую белую рыбу. Зимой в основном ловят щуку, окуня, судака и форель. Ловить можно на озерах, лесных ручьях, порогах на различных реках. В Суоми есть как водоемы общего пользования, так и частные. Поэтому перед любой рыбалкой необходимо ознакомиться с правилами, действующими на данном водоеме, и обязательно купить лицензию на ловлю. Штраф за ловлю без лицензии может быть достаточно велик. Лицензии выдаются на поимку определенного количества экземпляров того или иного вида рыбы или на время рыбалки. Их стоимость колеблется от 2-3 евро до 10-12, а иногда и 30 евро. На многих водоемах запрещено использование лодок и живых насадок (например, червей). Аренда лодок на разных водоемах составляет

от 5-8 евро за весельную лодку за 3 часа до 120 евро за моторную лодку за неделю. Полная свобода выбора. Что особенно приятно - никаких тебе сетей и электроудочек, все цивилизованно и спортивно.

Как отдохнуть

Возможностей для семейного отдыха еще больше, чем для рыбалки. Здесь и сплавы на рафтах, и прыжки с парашютом - для тех, кто хочет пощекотать себе нервы и поднять уровень адреналина в крови. И катание по специальным раллийным трассам на полностью оборудованных внедорожниках и вездеходах - для настоящих мужчин и сильных женщин. Для любителей подвижных игр тоже полная свобода - футбол, волейбол, хоккей на траве, пляжный волейбол. Если хочется чего-нибудь поспокойней - тоже проблем нет: катание на лошадях, велосипедах, забавные игры в аквапарках, сказочных лесах, путешествия по озерам на лодках и каноэ. Выбор настолько огромен, что глаза разбегаются и хочется попробовать и то, и то, и это. Цены весьма демократичные - 8, 10, 12, 25 евро на человека или 14, 20, 45 евро на семью. Оптом - дешевле! Поэтому отдых в Финляндии - один из лучших видов отдыха для всей семьи!

Без этого нет клева

Перед поездкой в Финляндию обязательно надо ознакомиться с таможенными правилами. Необходимо иметь действующий загранпаспорт и визу, которая выдается посольством, Генеральным консульством Финляндии и его отделениями, а также оформленную медицинскую страховку. Лицо, приезжающее в Финляндию менее чем на 72 часа, не имеет право ввозить алкогольные напитки. Нормы ввоза алкогольных напитков: с 20 лет - 1 литр крепких напитков (более 22%) или с 18 лет - 2 литра аперитивов (максимально 22%) или шампанского и 2 литра некрепких вин и 16 литров пива. Нормы ввоза табачных изделий: с 17 лет - 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г трубочного или сигаретного табака.

Автомобильное движение в Фин-ляндии правостороннее с левосторонним обгоном. В населенных пунктах разрешенная скорость (если нет уточняющих знаков) - 50 км/ч, за их пределами - 80 км/ч. В зимнее время скорость снижается: на автомагистралях - со 120 до 100 км/ч, на остальных дорогах со 100 до 80 км/ч. В частных автомобилях как водитель, так и все пассажиры (даже сидящие на заднем сидении) обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено и может повлечь за собой крупный штраф или тюремное заключение. Весь автотранспорт обязан в любое время года и суток двигаться только с включенными фарами. Станции технического обслуживания работают с 7.00 до 21.00. Заправляться лучше еще в районе Питера - ближе к границе цены на топливо изрядно подрастут.