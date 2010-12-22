Елка с перцем

Купила в супермаркете набор жгучих перцев разных цветов. Очень красивые плоды. Хотелось бы посадить такие же на даче, но где приобрести семена для рассады? Я нигде не видела в продаже семена таких перцев. Тамара Авдеенко, Самара

Если вы еще не выращиваете жгучий перец, то поступаете крайне неразумно. Мелкоплодные разноцветные острые перцы отлично чувствуют себя и в огороде, и в цветнике, и на подоконнике.

Садоводы-огородники давно и с удовольствием выращивают сладкий перец на своих усадьбах. Почему?

Во-первых, растения острого перца очень декоративны. Посадите их в цветники или клумбы. Либо спланируйте отдельную «жгучую грядку», добавив в нее пряные травы. Перцы сажайте кучками, подбирая по цвету. Это выглядит очень эффектно, а кроме того, растения с большей вероятностью будут переопыляться друг с другом, сохраняя сортность. И у вас появятся собственные семена.

Во-вторых, фитонциды, выделяемые жгучим перцем, очень благотворно действуют на все огородные культуры, повышая их урожайность. К тому же отпугивают вредителей.

В-третьих, острый перец прекрасно растет в комнатных условиях зимой. В отличие от многих цветочных культур он не страдает от перегрева и сухости воздуха летом на балконах и лоджиях. При небольшом уходе будет охотно расти, цвести и плодоносить. Только не забудьте позаботиться о перекрестном опылении. В комнатных условиях принудительно опыляйте перчики кисточкой.

В-четвертых, перец легко размножается семенами. Купить разнообразные сорта действительно непросто. Но можно приобрести перчики в магазине (наборы продаются в крупных супермаркетах), вынуть семена, посушить и посеять. Обычно в 90% случаев сеянцы повторяют родительские признаки. Но если получится гибридная окраска, то будет еще эффектнее. Начинать сеять жгучий перец на рассаду можно уже сейчас. Рассада жгучего перца более компактна, неприхотлива и очень декоративна. Важно: когда появится первая завязь, обязательно оборвите все нижние листья, которые забирают много питательных веществ у плодов.

В-пятых, ни в коем случае не сажайте на одной грядке сладкий и жгучий перцы! Обязательно удалите посадки жгучего на максимально возможное расстояние от грядки со сладким. Иначе при перекрестном опылении некоторые сладкие перчины могут стать очень жгучими. Кстати, по этой причине многие садоводы незаслуженно не любят жгучий перец в огороде.

В-шестых, острого перца много не съешь – это верно. Но он вкуснее и душистее привычного молотого черного. А главное – полезнее.

И наконец, «деревце» мелкоплодного перца выглядит очень нарядно и празднично. Украсьте его мишурой – вот и концептуальная елка готова. А если дерево еще не выросло, то повесьте разноцветные перчики на елку. Пусть они повисят, семена подсохнут, а после зимних каникул приступайте к севу. С Новым посевным годом вас, господа садоводы!

Зачем он нужен?

У меня растет деревце острого перца на подоконнике и хорошо плодоносит. Он очень-очень жгучий, и его много не съешь. Как можно использовать перец в хозяйстве, куда его столько?

Анастасия Викторовна, Пермь

Плоды жгучего перца разрежьте (на 4 части каждый) и посушите. Затем превратите стручки в порошок. Добавьте в эту смесь немного черного молотого перца (1:10). Перемешайте и ссыпьте в стеклянную банку, закрыв герметично. «Адская смесь» готова, уберите ее подальше до весны.

А весной прихватите баночку с собой на дачу. У вас кроты? Отлично! Посыпьте порошочком вокруг кустов с многолетниками (по 20–30 граммов на куст). И кроты вас покинут все до единого. Это средство также эффективно от слизней и крестоцветных блошек. Посыпайте грядки в сухую безветренную погоду. Повторяйте процедуру несколько раз за сезон.