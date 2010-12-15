Как ты живешь, кактус?

У нас много цветов на дачном участке и большой ассортимент комнатных растений. Летом они переезжают вместе со всей семьей на дачу, а зимой возвращаются на родные подоконники. Хочу рассказать читателям «АН» об одном удивительном событии, случившемся в нашем зимнем саду. Но обо всем по порядку.

Приехали мы летом в гости в Вологодскую область к родственникам. Они строят дом, а пока живут на съемной квартире. Располагая свои вещи в кладовке, я обнаружил на дальней полке маленький кактус. Он был весь «скукоженный», пыльный и с абсолютно сухими корешками. Решили, что растение осталось от прежних обитателей квартиры (с тех пор прошло 2,5 года!). В качестве эксперимента мы привезли несчастного домой, помыли, «приласкали» и посадили в хорошую почву. И о чудо! ... он пустил корни и стал расти! После этого любимым местом проведения досуга в нашей семье стал подоконник с кактусом. Приходя домой с вопросом: «Как ты, кактус?», мы бежим к окну и умиляемся аж до слез. А недавно случилось новое чудо – среди колючек появился маленький бугорок, который стал потихоньку расти и теперь превратился в бутон! Надеемся, что к Новому году наш любимчик зацветет и порадует семью (а мы его уже так любим, что считаем членом семьи) распустившимся цветком. Уверены, он будет чудесный. Одно только расстраивает, а если он, отдав все силы цветению, погибнет? Такое случается?

С уважением, ваши читатели, супруги Ермаковы, Дубна

Приятно получать такие интересные письма читателей, спасибо им большое! И мы в свою очередь решили рассказать кое-что еще про кактусы. Эти удивительные растения достойны вашего особого внимания.

Кактусы – наиболее странное создание из всех комнатных растений, которые можно встретить в современной квартире. Их необычный вид, медленный рост, способность месяцами обходиться без воды и хорошего освещения очень привлекательны для озеленения городских квартир и домов. Особенно в помещениях с сухим воздухом в бетонных домах-«коробках» в зимнее время.

Семейство кактусовых вольготно расплодилось на всей территории Америки, где заслуженно является символом упорства и упрямства. Оттуда самые интересные представители перебрались в Европу. Всего насчитывается более 2 тыс. видов колючих красавцев, которые подразделяются на пустынные и лесные. Первые приспособились к самым суровым условиям: живут под палящим солнцем пустынь, степей и саванн, на горных склонах и безводных районах на различных географических широтах. Вторые – обитатели тропических лесов.

Мы любим тесноту В комнатной культуре большинству кактусов нужна рыхлая легкая проницаемая почва, составленная из равных частей листовой и дерновой земли, крупнозернистого речного песка. К этой смеси подмешать мелкораздробленный кирпич, древесный уголь и кусочки мела (особенно важно для белоопушенных кактусов). Для обильного цветения лесным кактусам можно добавить перегнойную землю. Посуда для кактусов должна быть небольшого размера, они лучше растут в слегка стесненном состоянии. Однако хорошо цветут кактусы только после регулярных пересадок. Пересаживать лучше весной, когда они начинают трогаться в рост. Будьте внимательны, нежные корни легко повредить.

Жизнеспособность, которую проявляют эти растения, достойна восхищения. Кактусы можно неделями не поливать и месяцами не подкармливать, редко смахивать с них пыль (или вовсе этого не делать). И они не только не погибнут, а даже немного подрастут. А когда кактусы совершенно неожиданно зацветут, то уважение сменится горячей любовью.

Известны случаи, когда кактусы возвращались к нормальной жизни после очень продолжительного забвения. Например, в результате одного эксперимента кактус провел без воды и почвы 6(!) лет, а потом посаженный в почву и политый начал расти. Так что опыт нашего читателя не единичный. Поэтому не бойтесь за своего любимца. Он подарит вам дивный душистый цветок. А потом будет жить долго и счастливо на радость всей вашей семье.

Господа садоводы, у вас еще нет дома ни одного кактуса? Это плохо. Исправьте положение и побыстрее становитесь кактусоводами. Подарите друг другу на Новый год колючие подарки. Выберите несколько разных видов, тем более что сейчас селекционеры активно взялись за интродукцию комнатных культиваров на наши подоконники. Удачи!

Станислав ИВАНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук