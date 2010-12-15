В этом году у нас, как никогда, удались тыквы. Не очень крупные, но их много. И что с ними теперь делать? Сколько тыкв можно съесть одному человеку? Как их правильно хранить? Одна уже испортилась. Может быть, полезнее переработать или заморозить? Будет обидно, если наш «скорбный труд» пропадет зря или не пойдет на пользу. Эльвира Слободкина, Орел

Разве можно представить традиционный российский деревенский огород без «старушки»-тыквы? Этот неприхотливый и непритязательный овощ испокон веков занимает почетное место среди культур своего семейства. За это надо сказать спасибо испанцам, подарившим сначала Европе, а потом уже и нам американскую диковинку! И трудно поверить, что в России тыква появилась всего два века назад. А как хорошо прижилась! Наверное, не случайно...

Конечно же, не случайно самый большой представитель семейства тыквенных пришелся по душе русскому крестьянину в XVIII веке и так любим и почитаем российскими огородниками сегодня. Пользы от «круглого огурца» (старое народное название) очень много, а вредоносного воздействия на наши организмы за все время наблюдений отмечено не было. Тыквы много не бывает!

Растет эта теплолюбивая лиана в средней полосе прекрасно, правда, недолго, до первых заморозков. Поэтому и не достигает она огромных размеров, как в Америке: не успевает вырасти за наше короткое лето. Но и мелкие плоды ничем не хуже крупных: те же достоинства, а использовать и хранить проще. Итак, о хранении.

Аргумент селекционера Мелкоплодные тыквы, успевающие полностью вызреть за короткое лето: Витаминная (4–6 кг), Лечебная (4–7 кг), Зимняя сладкая (7–12 кг), Россиянка (до 20 плодов по 1 кг), Крошка (2,5–3 кг). Крупноплодные – Титан (более 50 кг), Мамонт (более 50 кг), Стофунтовая.

Наилучшие условия для зимнего хранения тыквы: температура воздуха около 10 градусов, а лучше – 3–5 градусов тепла при относительной влажности

60–75%. Как видите, сырые подвалы не годятся. Лежать тыквины должны плодоножками вверх с зазором одна от другой, хорошо бы переложить соломой или мелкой стружкой. В таком комфорте плоды могут сохраняться до полутора лет!

Но и при более высокой температуре в сочетании с более низкой влажностью тыквы также неплохо хранятся. В условиях городских квартир и теплых загородных домов выделите им место попрохладнее в хорошо проветриваемом помещении. Например, в подсобном помещении или в спальне под кроватью. До мая они отлично доживут.

Или на кухне добавьте в интерьер тыквенного «дизайна». Положите на пол несколько ярких плодов разного размера.

Регулярно проверяйте урожай. Постучите по корке (как по арбузу). Если звук звонкий – «пациент» здоров. Если глухой – скоро испортится. Такие плоды срочно нужно съедать или перерабатывать. Приятного аппетита и доброго здоровья!