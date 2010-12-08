Не опоздайте купить семена

Когда лучше всего запасаться семенами на следующий год?

Ирина Кукулько, Рязанская область

Некоторые семена после длительного хранения не только не утрачивают кондицию, а, наоборот, приобретают наилучшую всхожесть.

С наступлением календарной зимы настало самое благоприятное время для покупки семян. Сегодня в ассортименте садовых центров самый большой выбор семян нового урожая различных культур и сортов. Опытные садоводы уже начали семенной шопинг. Однако наличие хорошего выбора – явление временное. Не опоздайте! В январе уже будет пора сеять рассаду. При выборе и покупке семян советуем последовать некоторым простым рекомендациям.

Во-первых, покупайте семена только в проверенных садовых центрах. Не пользуйтесь услугами случайных распространителей, особенно торгующих в мороз на улице. Каждый год мы не устаем предупреждать об этом, но снова и снова многие садоводы наступают на одни и те же грабли.

Во-вторых, храните семена в бумажной упаковке, поместив пакетики в полиэтиленовый пакет. Эта нехитрая операция предохранит посадочный материал от пересыхания при низкой влажности воздуха в зимних городских квартирах. Храните при комнатной температуре! Берегите от сквозняков и резких температурных перепадов.

В-третьих, обязательно обращайте внимание на срок годности. Иногда среди большого ассортимента могут встретиться пакетики с маркировкой до 01.2011. Они еще не просроченные, но годятся только для посева рассады в январе. А для весеннего посева в огороде лучше приобрести что-либо посвежее.

В-четвертых, помните: некоторые семена после длительного хранения не только не утрачивают кондицию, а, наоборот, приобретают наилучшую всхожесть. Например, все культуры семейства тыквенных (огурец, кабачки, патиссоны, лагенария, тыквы и пр.) очень любят «вылежаться» в хороших условиях несколько лет. Крестоцветные овощи (редис, репа, редька, дайкон и пр.) тоже долго не теряют всхожести. А вот овощи из семейства сельдерейных (укроп, морковь, петрушка и пр.) дают хороший урожай только из свежих семян. Будьте внимательны.

И в-пятых, сделайте контрольный посев и проверьте на всхожесть свои многолетние семенные запасы. У каждого огородника обязательно накапливаются «лишние». Если всхожесть не менее 50%, то можете рассчитывать на свой запас. Если меньше – покупайте свежие.