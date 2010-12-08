«Урожай в… сугробе»

У моей подруги на даче растет удивительно вкусный лук со смешным названием – слизун. Подруга уверяет: он – многолетний. А я всегда думала, что луки не зимуют в средней полосе. Но тоже посадила в конце лета луковички слизуна у себя на даче. Как его сохранить?

Надежда Зайцева, Иваново

Все правильно, лук-слизун – чудесный многолетний овощ! Рано-рано весной, как только сойдет снег и появляется молодая сочная зелень, она начинает быстро расти. Длинные плоские листья слизуна очень душистые и нежные. Лучше всего в это время не «портить» тепловой обработкой ценный витаминный продукт и съедать его в свежем виде.

Слизун прекрасно зимует в средней полосе. Но при условии хорошего укоренения. Зрелые посадки выдерживают морозы до 32 градусов!

На всякий случай молодые посадки укройте на зиму утепляющим материалом. Разгребите снег (если он уже выпал) и прикройте грядочку с луком сухими листьями. Можно использовать торф, стружку. Сверху положите несколько веток елового лапника и накидайте снега. Теплое «одеяло» готово. Однако рано весной не забудьте укрытие снять.

Те садоводы, у которых слизун растет давно, могут собирать урожай зелени даже… зимой, если лук ушел зимовать с отросшими листьями. Они выдерживают морозы до минус 7 градусов. Если посадки укрыты и много снега, то слизун вполне комфортно будет чувствовать себя в теплом сугробе. Приподняв укрытие, можно собрать к новогоднему столу пучок свежей зелени.

Слизун хорошо растет без пересадки 3–4 года, потом его нужно поделить. Молодые луковицы снова посадить, а более зрелые использовать к столу. Обязательно подготовьте для лука плодородную почву, и тогда 3–4 раза за лето можно убирать сочную зелень.

Если почва несильно промерзнет, откопайте немного луковиц слизуна вместе с комом земли, принесите в дом, подождите, пока оттает. Затем посадите в емкость с плодородной почвой, поставьте на светлый подо­конник. И ешьте регулярно зеленый лучок.

Запасаясь семенами овощей к следующему сезону, обязательно купите слизун. Во второй половине апреля семена высевают в открытый грунт сразу на постоянное место. А в январе-феврале можно посеять рассаду лука для получения урожая уже в первый год. Об агротехнике выращивания самой разнообразной рассады мы обязательно будем рассказывать. Читайте советы «АН».