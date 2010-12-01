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Золото зимнего сада

Мелкоплодные декоративные яблони – об их красоте и пользе

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ, фото автора ]

Золото зимнего сада

Первый снег тихо падает на уснувший сад. Природа замерла, ждет не дождется зимы. Мягкие пушистые «шапочки» примерила каждая веточка. Но одна яблонька в моем саду спать совсем не собирается. Как будто новогодней гирляндой из шариков-фонариков залетный волшебник украсил припорошенное дерево! Маленькие оранжево-золотистые яблочки словно светятся изнутри, легко покачиваются на ветерке, позвякивают хрустальными льдинками-капельками…

Такую чудесную сказку я увидел, приехав на дачу неделю назад. Много лет подряд наша старая яблоня-китайка украшает сад в новогодние праздники, и не только. Иногда яблочки висят до весны, ждут, пока птицы не спеша «соберут» урожай.

Сейчас в моем саду появилось еще несколько мелкоплодных яблонь других сортов.

Как известно, из большого количества видов мелкоплодных яблонь лучше всего прижились в средней полосе яблоня ягодная, сибирская и сливолистная, или китайка. Они отличаются неприхотливостью, высокой зимостойкостью, ежегодными и обильными цветением и плодоношением. Витамина С во всех мелкоплодных яблочках в среднем в два раза больше, чем у крупных плодов обычной яблони домашней. Яблочки у первой группы сортов совсем мелкие – 8–12 граммов. У другой группы покрупнее – около 20 граммов. И есть еще больше – 30–40 граммов.

Окраска венчиков цветков сильно варьируется: от снежно-белых до темно-пурпурных через всю гамму розово-малинового. Цвет листьев у сортов тоже различный, особенно красивы деревья осенью. Форма кроны и размеры дерева (габитус) самые разнообразные – от мини-растений до плакучих форм и крупных деревьев.

Самый сложный вопрос: где приобрести эти яблоньки? На современном рынке декоративных растений сегодня появилось много сортов зарубежной селекции (Польша, Германия, Голландия). В основном это культивары яблони ягодной – с самыми мелкими, но и наиболее оригинальными яблочками. Поищите такие сорта в садовых центрах.

Ну а китайки и сибирские сорта лучше удаются у отечественных селекционеров. Эти яблочки покрупнее, поэтому становится хорошо заметна разнообразная форма плодов. Наиболее интересные сорта сибирской селекции: Алтайский голубок, Бердское, Добрыня, Василек, Малинка, Осенняя радость, Пепинка алтайская. Разводят такие сорта в основном плодовые питомники.

Красивые плоды съедобны, а многие очень вкусны. Из них получается непревзойденное варенье, которое варят из целых яблочек вместе с плодоножками. Яблочки не развариваются, а становятся медово-прозрачными, и «видно семечки насквозь». А какие дивные получаются цукаты!

Чудо-дерево

Два года назад по дороге на дачу я купил саженец яблони. Продавец уверял, что цветы будут розовые, а яблочки ярко-красные, сладкие и очень красивые. Посадил яблоньку около веранды. Увы, зацвела она обычными белыми цветочками, а яблоки оказались зелеными и жутко кислыми. Короче, ни красоты, ни пользы. Посоветуйте, что можно предпринять?   Михаил Березкин, Новгородская область

К сожалению, такие случаи не редкость. На обочине дороги сложно купить кондиционный посадочный материал. Судя по всему, наш читатель приобрел не сортовую, а дикую яблоню. Однако можно спасти ситуацию. Используйте саженец в качестве подвоя для сортовых черенков. Весной в скелетные ветви привейте черенки нескольких разных сортов мелкоплодных яблонь. На выносливом диком подвое привой будет очень хорошо развиваться. И через 2–3 года ваше красивое и полезное чудо-дерево станет объектом зависти всех соседей.

А пока запасите черенки для привоя. Сделать это лучше всего сейчас, до наступления сильных морозов. Попросите черенок с понравившегося дерева у друзей и знакомых, поищите в плодовых питомниках. Храните черенки до прививки в холодильнике или прикопанными в снегу.

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