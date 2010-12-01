Золото зимнего сада

Первый снег тихо падает на уснувший сад. Природа замерла, ждет не дождется зимы. Мягкие пушистые «шапочки» примерила каждая веточка. Но одна яблонька в моем саду спать совсем не собирается. Как будто новогодней гирляндой из шариков-фонариков залетный волшебник украсил припорошенное дерево! Маленькие оранжево-золотистые яблочки словно светятся изнутри, легко покачиваются на ветерке, позвякивают хрустальными льдинками-капельками…

Такую чудесную сказку я увидел, приехав на дачу неделю назад. Много лет подряд наша старая яблоня-китайка украшает сад в новогодние праздники, и не только. Иногда яблочки висят до весны, ждут, пока птицы не спеша «соберут» урожай.

Сейчас в моем саду появилось еще несколько мелкоплодных яблонь других сортов.

Как известно, из большого количества видов мелкоплодных яблонь лучше всего прижились в средней полосе яблоня ягодная, сибирская и сливолистная, или китайка. Они отличаются неприхотливостью, высокой зимостойкостью, ежегодными и обильными цветением и плодоношением. Витамина С во всех мелкоплодных яблочках в среднем в два раза больше, чем у крупных плодов обычной яблони домашней. Яблочки у первой группы сортов совсем мелкие – 8–12 граммов. У другой группы покрупнее – около 20 граммов. И есть еще больше – 30–40 граммов.

Окраска венчиков цветков сильно варьируется: от снежно-белых до темно-пурпурных через всю гамму розово-малинового. Цвет листьев у сортов тоже различный, особенно красивы деревья осенью. Форма кроны и размеры дерева (габитус) самые разнообразные – от мини-растений до плакучих форм и крупных деревьев.

Самый сложный вопрос: где приобрести эти яблоньки? На современном рынке декоративных растений сегодня появилось много сортов зарубежной селекции (Польша, Германия, Голландия). В основном это культивары яблони ягодной – с самыми мелкими, но и наиболее оригинальными яблочками. Поищите такие сорта в садовых центрах.

Ну а китайки и сибирские сорта лучше удаются у отечественных селекционеров. Эти яблочки покрупнее, поэтому становится хорошо заметна разнообразная форма плодов. Наиболее интересные сорта сибирской селекции: Алтайский голубок, Бердское, Добрыня, Василек, Малинка, Осенняя радость, Пепинка алтайская. Разводят такие сорта в основном плодовые питомники.

Красивые плоды съедобны, а многие очень вкусны. Из них получается непревзойденное варенье, которое варят из целых яблочек вместе с плодоножками. Яблочки не развариваются, а становятся медово-прозрачными, и «видно семечки насквозь». А какие дивные получаются цукаты!