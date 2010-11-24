//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Придется квасить…

Как создать комфортную температуру в погребах и подвалах

№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]

Придется квасить…

Морковь в подвале стала прорастать! И вообще весь подвал покрылся плесенью. Что делать? Может, обработать его серными шашками?

Виктор Кургузенко, Вологодская область

Как известно, комфортная температура для хранения корнеплодов, картофеля, капусты, других овощей и фруктов колеблется вокруг 1–2 градуса выше нуля при 90–95% влажности. Обычно в естественных хранилищах температура опускается постепенно в течение осенних месяцев и к середине ноября устанавливаются необходимые условия хранения. Овощи постепенно «остывают». Однако «благодаря» аномально теплой осени урожай, заложенный на хранение в погребах и подвалах в этом году, чувствует себя отвратительно! Корнеплоды прорастают, капуста гниет и пр.

От недопустимо высокой температуры может начаться пробуждение двулетних корнеплодов. При этом во влажной среде бурно развиваются все грибные болезни, которые сильно портят урожай и конструкции (особенно деревянные) хранилища.

Примите срочные меры. При одинаковой температуре внутри и снаружи происходит застой воздуха в погребе, начинается развитие гнилей. Почаще проветривайте хранилище. Открывайте на ночь дверь, холодный воздух понизит температуру. Если установится небольшой мороз, то накройте корнеплоды нетканым материалом. Днем укрывной материал снимайте.

Внимательно проверьте состояние хранящегося урожая. Больные корнеплоды обязательно удаляйте. Уделите внимание капусте. Если кочан начинает портиться, то сначала загнивает кочерыжка. Срежьте ее до здоровой ткани и присыпьте толченым углем. Ну а если повреждения зашли глубоко, то уже ничего кочанам не поможет. Хранить дальше бесполезно! Только квасить…

Когда хранилище заполнено, обрабатывать какими-либо препаратами нежелательно. Тем более ни в коем случае не применяйте серные шашки! Этот способ дезинфекции погребов, конечно же, эффективен, но такую обработку проводят только в пустом хранилище и не позже, чем за 2 недели до закладки урожая. Затем нужно очень хорошо все проветрить.

В случае появления плесени в большом количестве можно обработать конструкцию хранилища известковым раствором. Используйте гашеную известь. Промажьте все балки, консоли, потолок. Не забудьте предварительно накрыть овощи плотным материалом (бумагой, пленкой и пр.).

Будем надеяться, что зима все-таки наступит, почва остынет, и в земляных погребах и подвалах установится естественная, комфортная для хранения температура.

Николай ФУРСОВ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа. Вопрос: «Не подставляют ли нашу полицию так же, как в 2014-м году в Киеве подставляли «Беркут?»

//В мире

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде бывшего президента Украины Петра Порошенко обозначили условие бунта военных против действующего главы государства Владимира Зеленского. По данному вопросу высказалась волонтер Яна Зинкевич.

//Политика

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка "Азов"* заявили, что экс-президента Украины Петра Порошенко ждет тюремный срок за хищения в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сказано в видеообращении на YouTube.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Возвращение Донецка и Луганска в состав украинского государства невозможно. Об этом в разговоре с представителями российских СМИ заявил источник в политических кругах самопровозглашенной ДНР.

//Непознанное

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

В 2019 году американский лидер Дональд Трамп столкнется с серьезной болезнью, а на Россию упадет метеорит. Об этом говорится в предсказаниях ясновидящей Ванги, опубликованных на страницах британских СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что перенести дату предстоящих выборов в парламент столицы нельзя, поскольку день голосования установлен федеральным законодательством.

//Здоровье

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Специалисты в сфере медицины перечислили вероятные предвестники сахарного диабета. Этому вопросу посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

//Происшествия

В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе нетрезвый мужчина избил работницу тира винтовкой. Сообщается, что он пришел в заведение вместе с несколькими друзьями, также находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве Соединённых Штатов на Украине заявили, что поддерживают позицию Киева касательно поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

//Новости СМИ2

//Политика

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму надеются на переговоры Москвы с Киевом о подаче воды из Днепра

В Крыму заявили, что собираются обратиться к руководству страны с просьбой начать переговоры с властями Украины о возможности подачи воды из реки Днепр на территорию полуострова.

//Здоровье

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

Врачи рассказали, в каком возрасте лучше рожать

По информации Росстата, в России женщины чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет, второго - в 30, а уже третьего - в 31.

//Образование

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

В российском Министерстве просвещения решили отказаться от ЕГЭ для выпускников техникумов и колледжей, поскольку сочли такой экзамен нецелесообразным, рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

//В мире

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Две девушки обвинили младшего сына Елизаветы II принца Эндрю в том, что он позволял себе развязные действия в отношении них. В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали подобные заявления.

//Общество

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

"Миссис Россия — 2019" отказалась участвовать в мировом конкурсе

Победительница конкурса «Мисс Россия - 2019» Екатерина Нишанова заявила, что не станет представлять страну на конкурсе «Мисс Земной шар». Вместо неё туда отправится обладательница титула «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко.

//В мире

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация Меган Маркл оказалась под угрозой из-за действий мошенников

Репутация герцогини Сассекской Меган Маркл оказалась под угрозой из-за рекламы таблеток для похудения. Неизвестная компания сделала Меган Маркл лицом своей продукции, даже не поинтересовавшись мнением герцогини по поводу этого.

//Новости партнеров

//Общество

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В Федеральной налоговой службе России (ФНС) "Аргументам недели" сообщили, что в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб. Это на 4,46 руб., или на 1,1% больше, чем в июне. Это подтверждают данные онлайн-касс магазинов.

//Здоровье

Когда стресс может быть полезен?

Когда стресс может быть полезен?

Американские исследователи рассказали, что, вопреки распространенному мнению, стрессы могут быть полезными для людей. По мнению специалистов, тревога стимулирует людей к действиям.

//Шоу-бизнес

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Российский певец Александр Серов заявил о своём намерении в судебном порядке взыскать с «Первого канала» и шоу «Пусть говорят» один миллион рублей. С начала этого года на телепередаче было три выпуска о жизни музыканта.

//Общество

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

В ленинградской области детский омбудсмен Тамара Литвинова заявила, что не станет вмешиваться в ситуацию с обрядом крещения, после которого мать годовалого ребёнка обвинила священника в грубом обращении с младенцем.

//Общество

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Стоит немного углубиться в Подмосковье, как сразу же повышается вероятность набрести на заброшенный коттеджный посёлок, которых в Московской области около восьми сотен. Что не так с элитным жильём и почему готовые дома остаются без хозяев?

//В мире

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии из-за паводка. Наводнения в кантоне Вале были вызваны обрушившимся на регион в воскресенье вечером сильнейшим штормом.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью
2

Камчатка: грозные опасности "дикого туризма"
3

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
4

Якутские фанаты "Игры престолов" передали Джорджу Мартину подарок
5

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры