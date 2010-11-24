Придется квасить…

Морковь в подвале стала прорастать! И вообще весь подвал покрылся плесенью. Что делать? Может, обработать его серными шашками?

Виктор Кургузенко, Вологодская область

Как известно, комфортная температура для хранения корнеплодов, картофеля, капусты, других овощей и фруктов колеблется вокруг 1–2 градуса выше нуля при 90–95% влажности. Обычно в естественных хранилищах температура опускается постепенно в течение осенних месяцев и к середине ноября устанавливаются необходимые условия хранения. Овощи постепенно «остывают». Однако «благодаря» аномально теплой осени урожай, заложенный на хранение в погребах и подвалах в этом году, чувствует себя отвратительно! Корнеплоды прорастают, капуста гниет и пр.

От недопустимо высокой температуры может начаться пробуждение двулетних корнеплодов. При этом во влажной среде бурно развиваются все грибные болезни, которые сильно портят урожай и конструкции (особенно деревянные) хранилища.

Примите срочные меры. При одинаковой температуре внутри и снаружи происходит застой воздуха в погребе, начинается развитие гнилей. Почаще проветривайте хранилище. Открывайте на ночь дверь, холодный воздух понизит температуру. Если установится небольшой мороз, то накройте корнеплоды нетканым материалом. Днем укрывной материал снимайте.

Внимательно проверьте состояние хранящегося урожая. Больные корнеплоды обязательно удаляйте. Уделите внимание капусте. Если кочан начинает портиться, то сначала загнивает кочерыжка. Срежьте ее до здоровой ткани и присыпьте толченым углем. Ну а если повреждения зашли глубоко, то уже ничего кочанам не поможет. Хранить дальше бесполезно! Только квасить…

Когда хранилище заполнено, обрабатывать какими-либо препаратами нежелательно. Тем более ни в коем случае не применяйте серные шашки! Этот способ дезинфекции погребов, конечно же, эффективен, но такую обработку проводят только в пустом хранилище и не позже, чем за 2 недели до закладки урожая. Затем нужно очень хорошо все проветрить.

В случае появления плесени в большом количестве можно обработать конструкцию хранилища известковым раствором. Используйте гашеную известь. Промажьте все балки, консоли, потолок. Не забудьте предварительно накрыть овощи плотным материалом (бумагой, пленкой и пр.).

Будем надеяться, что зима все-таки наступит, почва остынет, и в земляных погребах и подвалах установится естественная, комфортная для хранения температура.

Николай ФУРСОВ