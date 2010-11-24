Я морозов не боюсь

Наша дача расположена в удивительном месте. Что бы ни обещали синоптики: дождь, снег, мороз или жару – у нас всегда своя собственная погода. Ветер дует вдоль речки – с юга на север. И зимой и летом; и ночью и днем. Мы сначала, как положено, загородились от ветра с севера, но молодые саженцы померзли в первую же зиму. Глухой высокий забор с юга ставить не хочется. Что делать?

Наталья Пономарева, Кимры, Тверская область

После такого обилия летнего и осеннего тепла все с содроганием ждут лютых холодов. Однако иссушающие зимние ветра намного опаснее морозов. Лучше всего помогает в таких случаях ветровая защита от господствующих ветров. Это особенно актуально для новых участков с молодыми растениями.

Зимостойкость растений очень сильно снижается от ветра, который насквозь продувает участок с осени до весны. Страдают обнаженные ветви лиственных деревьев и кустарников. Их кора высушивается, особенно при низкой зимней влажности и солнечной погоде. В итоге растения слабеют, начинают болеть; завязи осыпаются, и урожая никакого. Это в лучшем случае. А в худшем – ослабленное растение погибает ранней весной, отдав все силы распускающимся почкам.

Не в меньшей степени страдают декоративные хвойные растения. Их листья (хвоя) при неблагоприятных ветрах испаряют огромное количество влаги, восстановить которую не в силах замерзшая корневая система.

Что делать? Защищаться от ветра! Мы уже не раз рассказывали, как укрывать на зиму отдельные молодые и нежные растения в саду. Не поленитесь, укройте молоденькие саженцы. Но это будет неотложная мера. А создать ветрозащитные насаждения – главная задача.

Не удивительно, что у вас «враг» приходит с юга. Господствующие ветра обычно формируются, подчиняясь рельефу местности. Долина реки – уважительная причина для изменения направления ветра. Лучшая защита от такого зимнего ветра – плотная живая изгородь. Проходя сквозь нее, ветер слабеет на 90%! И затем потихоньку замирает, наметая снег. Забор намного хуже борется с ветром. Глухой высокий забор вообще его не задерживает. Тот «облетает» препятствие сверху, спускается вниз и опять с новой силой разгоняется среди ваших посадок, сдувая теплое снежное покрывало. Если позволит погода, то вы еще успеете подготовить посадочные траншеи (50 см глубиной и 40 см шириной) для будущей изгороди. Заполните их смесью плодородного грунта с садовой почвой, положив на дно снятый дерн и полуперепревшую органику.

А ранней весной сажайте растения. Для этой цели сгодятся и плодовые, и декоративные кустарники: сирень, дерены, боярышник, облепиха, рябина, черноплодка, карагана, шиповники, лещина. Разновысокая зеленая стена создаст отличную ветрозащиту и зимой и летом. И красивая будет, и вкусная, и полезная.

А пока наберите побольше сухостоя и попытайтесь из него посадить подобие живой изгороди. Такой примитивный дедовский способ отлично защищает от ветра и задерживает снег.