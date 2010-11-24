Беспокойство перед покоем

Здравствуйте, уважаемая редакция «АН». Моя соседка, заядлая цветоводка, уверяет, что необходимо перед зимой все комнатные растения пересадить в горшки большего размера. И она это всегда делает. А я пересаживаю их только весной и считаю, что так правильнее. Кто из нас не прав? Мария Дмитриевна, Уфа

Впереди зима, наступает время покоя для обитателей наших садов. Несмотря на тепло в доме, большинство комнатных растений тоже готовятся отдохнуть, подчиняясь убывающему дню. Однако многие обитатели подоконников и не думают «спать», у них сумрачной зимой наступают самые благоприятные времена для цветения. А для нас с вами пришло время позаботиться обо всех своих комнатных питомцах.

Обязательно ли пересаживать комнатные растения осенью? Или нужно это делать только весной? Правильный ответ находится посередине – время пересадки растений индивидуально для каждого цветка. А переваливать растения из тесных горшков в более просторные можно в любое время года. Иногда это просто необходимо. Отправляя растения «спать», нужно приготовить им мягкую новую «постель» – это залог хорошего отдыха и отличного цветения. Не совершайте основную ошибку многих цветоводов – не оставляйте растения отдыхать в мелких старых горшках. Перед покоем немного их побеспокойте!

Чем отличается пересадка от перевалки? При пересадке корневая система оголена. Она необходима, когда растение слишком разрослось и его требуется поделить. Или если повреждены земляной ком и корни. При пересадке неизбежно травмируется корневая система, и растения потом некоторое время «приходят в чувство». Поэтому делить цветы лучше всего перед началом активного роста. Для жителей наших северных подоконников самое подходящее время – ранняя весна.

Во всех других случаях лучше применять перевалку, которую можно проводить в любое время. При перевалке земляной ком не нарушается. Если, несмотря на удобрительные подкормки и полив, растение стало плохо развиваться, нет должного цветения – это сигнал к перевалке. Корневой системе стало тесно, растение требует увеличения объема горшка.

Не следует переваливать в очень большие горшки. Используйте те, диаметр которых ненамного больше предыдущего. Например, горшки 9–12 см в диаметре замените на 12–15 см, а емкости диаметром 15 см – на 20–21 см. Высота нового горшка не должна превышать старый более чем на 2–3 см.

Насыпьте в новый горшок (слоем 1–1,5 см) такую же по составу почвенную смесь, что и в старом. Осторожно достаньте растение из горшка, не повреждая земляной ком. Корни не расправляйте и не обрывайте (можно удалить только старые сухие)! Поставьте растение в посадочную емкость и аккуратно, уплотняя, засыпьте по периметру почвой. Полейте. После оседания почвы через 3–5 дней подсыпьте нового грунта и уплотните растение. Проинспектируйте подоконники и перевалите всех, кому тесно.

Большой – не значит лучший Столетник долго рос в тесном горшочке и стал чувствовать себя плохо. Я купила просторный красивый горшок с хорошей почвой пересадила его туда, а он перестал расти совсем. Полгода прошло, но столетник все не растет, почему? Оксана Бабкина, Рязань

Для пропорционального развития основной массе комнатных растений не требуются очень большие емкости. Тем более, переваливая, не увеличивайте слишком резко «жилплощадь». В очень больших горшках «обрадованные» растения начинают в срочном порядке формировать избыточную корневую систему. А этот процесс идет в ущерб росту зеленой массы и цветению.

Но как же быть, если хочется посадить в красивый большой горшок? Что ж, сажайте, но лишний объем заполните инертным субстратом: керамзит, перлит, речной песок; для любителей кислых почв подойдут кора хвойных растений и крупноволокнистый торф. А дальше сажайте по описанной выше технологии.