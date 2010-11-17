«Материнский капитал» красавца эухариса

Мне в прошлом году подарили комнатный нарцисс – эукарию. Очень красивый цветок, но он отцвел, а далее цвести больше не хотел. Я в качестве эксперимента высадила его весной на клумбу в саду. Все равно не цвел. Посоветуйте, как правильно его культивировать, уж очень он элегантен!

Марина Павловна, Руза

Правильное название этого растения – эухарис. Действительно, очень необычный и красивый цветок. Есть у него и другое название – комнатный нарцисс. Но сходство это только внешнее, а агротехника совершенно другая.

Эухарис - житель жарких влажных тропиков, поэтому и отношения к себе требует теплого, и условий исключительно комфортных. То, что это растение не погибло в саду нашей читательницы, – явление уникальное. Вероятно, выжить эухарису помогла жара прошлого лета и хорошо прогретая почва. Однако на самом деле комнатный нарцисс неплохо себя чувствует на наших подоконниках. И культивировать его несложно, если выучить некоторые рекомендации.

В моей семье эухарис прописался почти 40 лет назад. Цветет два раза в год, особых забот не доставляет, только хорошеет с возрастом, а украшает дом лучше всех других растений. В мае и в ноябре из розетки длинных узких листьев появляется высокий толстый цветонос с 3–5 бутонами. А затем распускаются белые нарциссы с зеленой коронкой, из которой свешиваются желтые сережки-тычинки. А какой чудесный запах... Он немного терпкий, как у ландыша, но с очень своеобразным оттенком. Сами понюхаете, и потом уже ни с чем не спутаете. Когда эукарис расцветает, весь дом наполняется тонким сказочным ароматом.

Волшебная таблетка Оригинальные требования эухариса к тесноте нужно обязательно выполнять, иначе цвести не будет. При этом очень важно плотно прижать донце луковицы к почве. Однако пересадить луковицы с «бородой» корней не так просто. Или корни повредишь, или пустоты под донцем. Как быть? Все просто. При посадке и пересадке воспользуйтесь прессованной обезвоженной таблеткой из биогумуса. Такие таблетки или гранулы предназначены для выращивания рассады, и их можно приобрести в любом садовом центре. Впитывая воду, они увеличиваются в размерах, равномерно занимая весь объем горшочка. Поместите такую таблетку под донце луковицы и, аккуратно расправляя корни, посадите эухарис. Засыпьте плодородной почвой, обожмите, полейте. По мере набухания гумусовая таблетка плотно обожмет луковицу снизу, станет тесно, а, значит, цветение будет обильным. Что и требуется.

Чтобы нарцисс радовал вас постоянно, советую последовать моим рекомендациям, тем более что они подтверждены многолетним практическим опытом. Во-первых, это теплолюбивое растение не любит низкие температуры. Оптимум для него – 25 градусов. И не только воздух, но и почва должны быть теплыми. При температуре ниже 10 градусов луковица угнетается, и растение может погибнуть.

Во-вторых, у этого тропического растения обязательно должен быть период покоя – примерно 6 недель. В это время сократите поливы, но полностью ком не пересушивайте, не дожидайтесь засыхания листьев. Поставьте на северный подо­конник, температуру снизьте до

15–18 градусов. После каждого такого отдыха луковица выгоняет новые цветоносы и цветет по два раза в год. Если устроить более длительный покой, растение потеряет листья и восстанавливаться будет дольше. Цвести будет один раз в год, но обильнее. Без периода покоя цветение наступает крайне редко.

В-третьих, почва должна быть гумусовая, высокопитательная, рыхлая, влагоемкая – как на родине, в тропиках. В обычной садовой почве расти будет плохо. Подкармливайте жидкими органическими и минеральными подкормками перед выходом из состояния покоя и после цветения.

В-четвертых, комфортнее всего растению в небольшом и неглубоком горшке. Нарцисс лучше всего себя чувствует в тесноте, окруженный своим «материнским капиталом» – луковичками-детками. Без необходимости не отделяйте детки от материнского растения. Вот так, тесно прижавшись друг к другу и к почве, луковицы чувствуют себя лучше всего. Каждая луковка выгоняет цветонос, и вся семья цветет пышным душистым букетом. Но почва должна быть плодородная.

И, в-пятых, пересаживайте редко, раз в 3–4 года, отделяя не более 1–2 деток-луковиц. Соблюдайте эти несложные рекомендации и наслаждайтесь своим садом на подоконнике много-много лет. Удачи!

Николай ФУРСОВ