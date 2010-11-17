//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Вторая жизнь старой Венгерки

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]

Вторая жизнь старой Венгерки

Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о сливе Зимовка. Именно так назвала этот сорт наша соседка на даче. Мы недавно приобрели участок в старой деревне, дом пришлось строить новый, а старый сад хочется сохранить и омолодить. Так вот этой зимовкой зарос весь участок. Сливы мелкие, но вкусные, и даже прошлой холодной зимой им ничего не сделалось. Это ценный сорт или нам ее стоит искоренить? И еще – как омолодить старые деревья?

Заранее спасибо, Эльвира Федоровна, Ленинградская область

Радует, когда наши дачники стремятся сохранить и омолодить «бабушкины» сады. Старые большие деревья хранят особую положительную энергетику, так необходимую нашим городским организмам. Под кронами старых деревьев особенно хорошо отдыхаешь и быстро восстанавливаешься и физически, и эмоционально. Но важно не только это. В старых садах еще сохранились некоторые сорта, которые отлично адаптировались к местным условиям. И их обязательно нужно беречь и размножать.

Слива Зимовка – таким милым словом раньше часто называли один из сортов сливы домашней – Венгерку Пулковскую. Еще она известна садоводам как Зимница, Озимая красная, Покровка. Родиной этого сорта считается поселение Пулково в Ленинградской области, откуда выведенный сорт в 1959 году попал в сортовой каталог.

На самом деле название Венгерка и вкусные сливы знакомы каждому дачнику. Удлиненной овальной формы плоды красно-фиолетового цвета с восковым налетом украшают осенью наши сады, особенно старые. Венгерок много, но в основном сорта теплолюбивы и поэтому хорошо растут и плодоносят в южных регионах России. Но если уж некоторые Венгерки прижились в средней полосе, то растут они у нас просто замечательно. И сразу становятся украшением сада.

Родиной старинных сортов Венгерок одни исследователи считают Сирию, Персию и Кавказ. Другие уверены, что слива родом из Туркестана и Северного Алтая. Все началось с крестоносцев, которые привезли растения в Европу, и вот тогда и началась селекционная работа. Но особо понравилось сливе на территории нынешней Венгрии. Уже несколько сотен лет там свободно в диком виде растут сливовые леса.

Берегите Венгерку в садах средней полосы. Венгерка Пулковская прекрасно растет в нашем неустойчивом климате, зимостойка. Плодоносит ежегодно и обильно. Устойчива к болезням и вредителям. Урожаи настолько обильны, что никакие вредители не смогут нам помешать насладиться ее плодами. Растение самоплодно, значит, даже одно дерево будет прекрасно плодоносить. Венгерка хорошо размножается корневой порослью. Проредите лишние растения, оставив несколько наиболее мощных и красивых деревьев. Весной подсадите рядом несколько слив других сортов. Переопыляясь с Венгеркой, они будут плодоносить много лучше.

Из Венгерок получается вкусное варенье, душистые компоты. Но основную известность Венгеркам принесли плоды в вяленом виде – чернослив. Так что избыток плодов обязательно сушите. На всю зиму запасете полезнейший и вкусный собственный экологически чистый чернослив!

Аргумент селекционера

Для средней полосы сегодня селекционеры также рекомендуют Венгерку Московскую (Венгерка Царицынская) – самоплодный сорт универсального назначения. Это старый сорт, в культуре с 1947 года.

Жителям Центрального региона советуем поселить в саду Венгерку Воронежскую с очень вкусными сочными плодами. И еще Венгерку Корнеевскую, у которой самые крупные плоды.

Инновационный аргумент

Венгерки живут 25–30 лет. Потом дерево стареет и погибает. Но у этого сортотипа имеется уникальная особенность – дерево способно омолодиться и начать жизнь сначала! Для этого необходимо: первое, примерно один раз в 10 лет необходимо укорачивать все ветви на 1/3 длины. Второе – формировать новую крону из волчковых побегов. Если проводить эти операции грамотно, то активизируется иммунитет корневой системы растения и продолжительность жизни всего дерева увеличивается минимум в два раза. Кстати, эта инновационная технология была разработана еще два века назад, первые рекомендации о таком омоложении Венгерок датированы 1800 годом.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Политика

В Крыму не против, чтобы Украина "пачкала бумагу" написанием протестов

В Крыму не против, чтобы Украина "пачкала бумагу" написанием протестов

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек оценил протест Министерства иностранных дел Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым на международное байк-шоу. По его мнению, "ноты протеста украинской стороны - это работа на мусорную корзину".

//Общество

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан об изменениях на полуострове

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан об изменениях на полуострове

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который ранее занимал пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал в Сети цитаты из писем местных жителей, которые писали, как изменился полуостров после воссоединения с Россией.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил немецкий политолог Александр Рар.

//В мире

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать с собой мигрантов

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать с собой мигрантов

Глава МВД Италии и зампремьер-министра страны Маттео Сальвини ответил американскому актеру Ричарду Гиру, который провел благотворительную акцию для мигрантов на судне, дрейфующем в Средиземном море.

//Здоровье

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Медики из Великобритании провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что, употребляя в пищу определенные фрукты (помимо основного лечения), можно существенно снизить боли и воспаление при артрите.

//Общество

Выбрана победительница конкурса "Миссис Россия 2019"

Выбрана победительница конкурса "Миссис Россия 2019"

Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сегодня сообщает "Пятый канал". Ныне титулованной леди 33 года, она воспитывает двоих сыновей.

//Общество

Заслуженный учитель раскритиковал идею стандартизации школьной формы в России

Заслуженный учитель раскритиковал идею стандартизации школьной формы в России

Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в России к 2020 году могут ввести предварительный национальный стандарт на школьную форму, пишут «Известия».

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Американский специалист ВМС Лайл Голдстайн сообщил о возможном столкновении России и Соединённых Штатов в водах Чёрного моря. По его мнению, обстановка на мировой арене с каждым днём становится более напряжённой.

//Новости СМИ2

//Общество

В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

Следственный комитет распространил информацию, что по поручению председателя Следкома Александра БАСТРЫКИНА в «Артеке» начата программа «Юный следователь».

//Происшествия

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

В Волгоградской области полиция разыскивает двух опасных преступников, которые сбежали из психбольницы в селе Ложки Калачевского района в воскресенье утром, 11 августа.

//Шоу-бизнес

СМИ оценили стоимость "публичных" украшений Меган Маркл

СМИ оценили стоимость "публичных" украшений Меган Маркл

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл оказалась обладательницей внушительной коллекции ювелирных украшений. СМИ подсчитали примерную стоимость тех, в которых Меган выходила в свет.

//Общество

Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы разместили в Сети ролик горящей на МКАД Tesla. Автомобиль двигался на автопилоте, но электроника не сумела распознать стоявший на дороге эвакуатор. В результате столкновения начался пожар

//Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины покорили поклонников нежным образом на фото

Лиза и Гарри Галкины покорили поклонников нежным образом на фото

На фан-странице детей юмориста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Лизы и Гарри появилась фотография, на которой дети представлены в образах "жениха и невесты". Снимок так понравился поклонникам, что она начали сравнивать малышей с героями сказок.

//Происшествия

Под Волгоградом два преступника сбежали из психбольницы

Под Волгоградом два преступника сбежали из психбольницы

Представитель МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов сообщил, что из психиатрической больницы в селе Ложки Калачевского района сбежали двое заключённых, находящиеся на принудительном лечении. Об этом стало известно утром в воскресенье, 11 августа.

//Новости партнеров

//Наука

Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Исследователи из США, наконец, выяснили, зачем большинство кошек едят траву. Они рассказали об этом накануне на ежегодном съезде Международного общества прикладной этологии в Бергене.

//Происшествия

В Тулуне около 450 домов не подлежит восстановлению после паводка

В Тулуне около 450 домов не подлежит восстановлению после паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что в результате паводка общее количество пострадавших составило 45 тысяч человек. По его словам, столько судебных дел и решений в регионе не было никогда.

//В мире

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с приездом президента РФ Владимиром Путиным в Крым на международное байк-шоу "Тень Вавилона". Глава государства появился на фестивале на мотоцикле "Урал".

//Происшествия

Два автобуса с детьми попали в аварию в Челябинске

Два автобуса с детьми попали в аварию в Челябинске

Столкновение двух автобусов, которые двигались в колонне, произошло в Челябинской области. В результате ДТП пострадали три ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

//Политика

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам. Российский лидер отметил вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

//Культура

Universal сняла с проката новый фильм после критики Дональда Трампа

Universal сняла с проката новый фильм после критики Дональда Трампа

Премьера триллера "Охота" (The Hunt, 2019) в США была отменена в связи с серией трагедий со стрельбой и критикой президента. Об этом сообщила в своем Twitter киностудия Universal Pictures.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер
2

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
3

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго
4

Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой
5

Хабаровские спасатели срочно отправились в соседнюю ЕАО

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры