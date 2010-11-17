Вторая жизнь старой Венгерки

Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о сливе Зимовка. Именно так назвала этот сорт наша соседка на даче. Мы недавно приобрели участок в старой деревне, дом пришлось строить новый, а старый сад хочется сохранить и омолодить. Так вот этой зимовкой зарос весь участок. Сливы мелкие, но вкусные, и даже прошлой холодной зимой им ничего не сделалось. Это ценный сорт или нам ее стоит искоренить? И еще – как омолодить старые деревья?

Заранее спасибо, Эльвира Федоровна, Ленинградская область

Радует, когда наши дачники стремятся сохранить и омолодить «бабушкины» сады. Старые большие деревья хранят особую положительную энергетику, так необходимую нашим городским организмам. Под кронами старых деревьев особенно хорошо отдыхаешь и быстро восстанавливаешься и физически, и эмоционально. Но важно не только это. В старых садах еще сохранились некоторые сорта, которые отлично адаптировались к местным условиям. И их обязательно нужно беречь и размножать.

Слива Зимовка – таким милым словом раньше часто называли один из сортов сливы домашней – Венгерку Пулковскую. Еще она известна садоводам как Зимница, Озимая красная, Покровка. Родиной этого сорта считается поселение Пулково в Ленинградской области, откуда выведенный сорт в 1959 году попал в сортовой каталог.

На самом деле название Венгерка и вкусные сливы знакомы каждому дачнику. Удлиненной овальной формы плоды красно-фиолетового цвета с восковым налетом украшают осенью наши сады, особенно старые. Венгерок много, но в основном сорта теплолюбивы и поэтому хорошо растут и плодоносят в южных регионах России. Но если уж некоторые Венгерки прижились в средней полосе, то растут они у нас просто замечательно. И сразу становятся украшением сада.

Родиной старинных сортов Венгерок одни исследователи считают Сирию, Персию и Кавказ. Другие уверены, что слива родом из Туркестана и Северного Алтая. Все началось с крестоносцев, которые привезли растения в Европу, и вот тогда и началась селекционная работа. Но особо понравилось сливе на территории нынешней Венгрии. Уже несколько сотен лет там свободно в диком виде растут сливовые леса.

Берегите Венгерку в садах средней полосы. Венгерка Пулковская прекрасно растет в нашем неустойчивом климате, зимостойка. Плодоносит ежегодно и обильно. Устойчива к болезням и вредителям. Урожаи настолько обильны, что никакие вредители не смогут нам помешать насладиться ее плодами. Растение самоплодно, значит, даже одно дерево будет прекрасно плодоносить. Венгерка хорошо размножается корневой порослью. Проредите лишние растения, оставив несколько наиболее мощных и красивых деревьев. Весной подсадите рядом несколько слив других сортов. Переопыляясь с Венгеркой, они будут плодоносить много лучше.

Из Венгерок получается вкусное варенье, душистые компоты. Но основную известность Венгеркам принесли плоды в вяленом виде – чернослив. Так что избыток плодов обязательно сушите. На всю зиму запасете полезнейший и вкусный собственный экологически чистый чернослив!