Про петушка не забудьте!

Совсем недавно переехали в загородный дом. Будем теперь жить в нем постоянно, а не только приезжать на выходные. Участок у нас большой, хотели спланировать сад, огород и завести летом кур – места хватит. Но наши друзья-приколисты всех опередили и подарили нам на новоселье мини-инкубатор и трех курочек. Они живут пока в старом гараже, несутся плохо, наверное, с перепугу. Что нам делать с этим «зоопарком» зимой?

Ваши читатели супруги Демченко, Калужская область

В последние годы все больше горожан переселяются в пригороды. И не только в ближние, но и в достаточно отдаленные районы областей. Особенно этот процесс переселения затронул крупные мегаполисы. Однако как только вчерашний горожанин приживается на земле, то у него неминуемо просыпаются придушенные цивилизацией инстинкты. И затем обязательно появляются вполне «промышленные» грядки, плодовые деревья и собака в будке. А потом и куры... Надеемся, что наши зимние советы про обустройство своей земли вам обязательно пригодятся.

Зачем же ждать лета, если у вас уже есть курочки-несушки? Создайте им «человеческие» условия, и они будут нестись регулярно и с удовольствием. А из лишних яиц «высиживайте» собственных цыплят – к весне они уже будут нестись. Вот и подарок-инкубатор пригодится. Но все по порядку.

Для того чтобы курица несла яйца круглый год с одинаковой интенсивностью, нужно создать ей одинаково комфортные условия как летом, так и зимой. Значит, все просто – постройте курам теплый курятник. Вы можете подойти к этому процессу очень творчески и построить целый сельхоздвор, организовав быт домашних животных по последнему слову науки и техники. Тем более что сегодня таких технологий придумано немало. Подумайте над этим, задавайте вопросы.

А сейчас на дворе уже не лето, поэтому срочно примите неотложные меры. Организуйте на своем участке теплое помещение под курятник. Площадь должна быть совсем небольшая: по нормам на одну курицу-несушку достаточно 0,5 квадратного метра. Приобретите для этих целей маленькую бытовку или хозблок с размерами «на вырост» (4–6 кв. м). Или в старом гараже выгородите помещение. Главное, чтобы сооружение было утеплено. Затем поставьте в нем обогреватель, поддерживающий комфортную температуру – не ниже 15 градусов ночью и 20 градусов днем.

Продлите курам день, так как в темное время года яйценоскость резко падает. Освещайте курятник. Световой день для кур-несушек должен быть не менее 14 часов. Обязательно сделайте окно, желательно на восточную или южную сторону.

Рядом с курятником сеткой отгородите небольшой выгул. Даже зимой куры с удовольствием выходят ненадолго погулять. Подстилайте им сено на снег и в курятник на пол.

Кормить кур нужно разнообразной теплой пищей по специальному рациону. Это несложно и не так обременительно, как может показаться. В последующих номерах мы подробнее расскажем об уходе за курами зимой. А пока вы можете приобрести корма и методику кормления, а также сено и все необходимое в специальных питомниках.

Теперь про инкубатор. Цыплята из яиц вылупляются с помощью этого изобретения быстро и просто, только в розетку включить понадобится. Но… не забудьте про петушка. Без хозяина курятника инкубатор не поможет. Наш совет: поинтересуйтесь у друзей, где они приобрели курочек, и поезжайте туда сами. Купите еще несколько несушек и взрослого петуха. И мясных бройлеров несколько штук приобретите (они вырастают за два месяца!). Об этом подробнее в следующий раз. Успехов вам в таком интересном и полезном мероприятии!