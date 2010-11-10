«Старичкам» везде почет

Слово «ренет» знакомо с детства, у бабушки были такие яблоки в саду. Но у меня на участке нет таких сортов, да и дачу я приобрел совсем недавно. Этой осенью купил на выставке два яблоневых саженца – Ренет Симиренко и Ренет Черненко. Однако ничего путного от продавца про эти сорта не услышал. До весны прикопал. Расскажите про купленные мною сорта и про другие ренеты. Откуда такое название?

Спасибо, ваш читатель Кучеров Алексей, Смоленск

Многочисленные сорта яблонь в наших садах с крупными вкусными яблоками – это все растения вида «яблоня домашняя». Систематики поделили ее на несколько подвидов, один из которых – «яблоня западноевропейская». А уже внутри этого подвида «прописались» яблони группы «ренет». Все ренеты объединены общим происхождением из теплых краев.

Впервые ренеты появились в культурных садах Франции в конце XVI века. Поэтому одна из версий происхождения этого названия – от французского слова «королева». Действительно, внешний вид и вкус ренетов, несомненно, королевские. Плоды ренетов красивые, ровные, крупные. Содержат много сахаров, долго и хорошо хранятся.

Ренетов много. В помологии (описание сортов), изданной в нашей стране в 1961 году, описывалось 75 сортов ренетов. В современном издании осталось всего 11 районированных сортов. За последние 50 лет новые, улучшенные сорта заметно потеснили теплолюбивых «старичков» ренетов, но взяли у «предков» все самое лучшее. Спрашивайте в питомниках новые зимостойкие сорта – производные старых ренетов.

Активно выращивать ренеты в нашей средней полосе мешает всего один, но очень конкретный недостаток – южное происхождение этих красавцев. Широко распространены эти сорта по всему Югу России и в Украине. Но среднерусским дачникам отчаиваться не следует, некоторые ренеты прекрасно растут у нас и вполне зимостойки. Красивые деревья с чудесными яблоками и сегодня достойно украшают наши сады.

Ренет Черненко

Этот сорт вполне годится для среднерусского сада. Районирован для Северо-Западного, Волго-Вятского и Центрального районов России. Зимостойкость высокая. Дерево сильнорослое с округлой кроной, плоды ровные, округлые красивого светло-зеленого цвета. На солнце иногда слегка подрумяниваются. В плодах очень много сахаров (11,2 мг на 100 г) и аскорбиновой кислоты (24,3). Сорт позднезимнего срока созревания, великолепно хранится до мая следующего года. Недостаток только один – поздно (для современных сортов) вступает в плодоношение – на 7-й год.

Посадите яблоньку весной по всем правилам и ждите хорошего урожая.

Ренет Симиренко

Один из самых старых, распространенных и известных сортов ренетов в нашей стране. Засухоустойчивый высокоурожайный сорт, рано вступает в плодоношение (на 4–5-й год). Дерево сильнорослое с раскидистой густой кроной. Яблоки округло-конической формы, ярко-зеленые с многочисленными светло-зелеными точками. Отличительная особенность сорта – на каждом яблоке обязательно вырастет хотя бы одна «бородавка»-нарост. Но от этого вкус и вид хуже не становятся, зато ни с чем не перепутаешь. Сахаров в составе спелого плода – до 12 мг на 100 г, аскорбинки – 7–9 мг.

Увы, для средней полосы этот сорт непригоден, слишком низкая зимостойкость для наших краев. Вы, конечно, посадите деревце весной. Быть может, вам «повезло», и неквалифицированный продавец продал совсем другой, но подходящий для средней полосы сорт. Однако не расстраивайтесь, если саженец вымерзнет. Будьте внимательны при покупке саженцев.

По всей России

Из 11 районированных в России современных сортов ренетов для средней полосы годится ренет Татарский. Название говорит само за себя – этот сорт прекрасно плодоносит в Татарстане, в Волго-Вятском районе, в Чувашии, в Марий Эл. Зимостойкость – отличная. Неплохая зимостойкость у ренета Громова.

Садоводам южных областей России рекомендуем современные районированные ренеты: Золотой Курский, Кабардинский, Кавказский, Кубанский, Окрашенный, Сочинский, Шампанский.