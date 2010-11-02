Не верь календарю!

У меня взошел чеснок! А я все сделала, как всегда. Посадила зубчики 30 сентября на свои именины. Моя мама (Вера) и бабушка (Надежда) всегда так поступали. И чеснок был чудесный. И я обычно сажаю чеснок в эти сроки. Как спасти посадки? Соседка посоветовала поливать ледяной водой. Посоветуйте что-нибудь. Федотова Надежда, Владимирская область

Первое, что хочется посоветовать, – не пользуйтесь непроверенными советами «добрых» соседей. Только хуже сделаете. Никакая ледяная вода не затормозит развитие растения. Только спровоцирует дальнейший рост. Тем более что чеснок после посадки начинает укореняться при температуре почвы всего 2–3 градуса. А после такого жаркого лета температура корнеобитаемого слоя почвы значительно выше среднестатистических значений для этого времени года. Ваши посадки уже ничто не спасет. Выкапывайте и ешьте молоденькую витаминную продукцию. А весной посадите яровой чеснок.

Во-вторых, забудьте о посевных календарях! Во времена наших мам и бабушек были совсем другие погодные условия. Сейчас все сроки посадок сдвинулись в разные стороны. Ориентируйтесь по погоде, смотрите вокруг.

В-третьих, внимательно читайте «Аргументы неделi». В одном из сентябрьских номеров («АН» №35) на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ мы советовали не торопиться с посадками чеснока, призывая провести это мероприятие в конце октября или даже в начале ноября. И настоятельно рекомендовали учитывать погоду «за бортом».

И в-четвертых, еще не поздно посадить чеснок сейчас. Приготовленные к посадке зубчики чеснока замочите в холодной воде на сутки. А пока, как обычно, подготовьте грядку. Сажайте зубчики на несколько большую, чем обычно, глубину. А лучше сделать так: посадите неглубоко, на 5–7 см от верхнего края. Затем насыпьте над рядками холмики земли высотой не менее 10 см. В образовавшиеся между рядками канавки можно добавить немного фосфорно-калийного удобрения. Затем всю гряду укройте опавшими листьями: рябиновыми, ольховыми, дубовыми. Желательно укрыть толстым слоем, не менее 15 см. Сверху, чтобы не сдувало листья, положите несколько веток елового лапника.

Под таким «одеялом» чеснок за 10–12 дней вполне успеет укорениться и не прорастет раньше времени, и не замерзнет, если вдруг завтра грянет сильный мороз. Попробуйте, должно получиться. А яровой чеснок весной вы всегда успеете посадить.