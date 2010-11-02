«Вигвам» для рододендрона

Прошлой зимой у меня погибли почти все рододендроны. Некоторые, правда, кое-как оправились. Нужно ли их укрывать? И почему листья у них зимой скручиваются в трубочку? Светлана Тимошенко, Калужская область

Многие садоводы не укрывают рододендроны на зиму. И правильно делают – взрослые, адаптировавшиеся на участке растения, по своим биологическим характеристикам вполне зимостойки. Они способны легко и долго переносить 20-градусные морозы. На короткое время их не испугают и более низкие температуры.

Однако прошлой зимой у многих садоводов погибли рододендроны, особенно вечнозеленые. Суммировались неблагоприятные условия зимовки. У вечнозеленых культиваров листья пострадали не столько от морозов, сколько от ветра и солнца. Весеннее «злое» солнце, отражаясь от чистого белого снега, сожгло листья. А сильные ветра иссушили растение.

На эту зиму советуем сделать над рододендронами укрытия. Особенно в этом нуждаются молодые экземпляры и пострадавшие прошлой зимой. Постройте над растениями «вигвамы» из реек. Нескольких штук реек, воткнутых в землю, будет вполне достаточно. Свяжите их сверху бечевкой. Затем обмотайте в несколько слоев полосами белого укрывного материала. Для этой цели отлично сгодятся белые мешки для строительного мусора. Нарежьте из них по спирали полосы и обматывайте «вигвамы». Но сильно не переусердствуйте, иначе под плотным укрытием растения могут «задохнуться».

Листопадные рододендроны еще более зимостойкие – за опавшие листья можно не беспокоиться. Но мы не знаем, какая нас ждет зима. Учитывая печальный прошлогодний опыт, не поленитесь укрыть кусты. Около маленького куста, как можно ближе, вбейте кол и привяжите к нему рододендрон, обхватывая крону. Затем все вместе обмотайте белым укрывным материалом до самой земли. Большие кусты накройте белым светоотражающим покрывалом из нетканого материала, прихватывая его у основания.

Николай ФУРСОВ