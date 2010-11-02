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Домик строим из картона

Укрываем на зиму штамбовые розы

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]

Домик строим из картона

Я с семьей дочери живу в загородном доме весь год. У нас большой и красивый участок. Дочь с мужем увлеклись розами. То есть они их покупают, пересаживают, а правильно ухаживать никто не умеет. Например, прошлой зимой погибли все розовые деревья. А в этом году у нас растут 17 таких растений! Все они отлично цвели, несмотря на жару. Как их правильно укрыть и когда надо это делать, чтобы сохранить? К земле пригнуть не получается, боюсь, что сломаю.

С уважением, ваша читательница,
Кондакова Надежда Петровна, Ленинградская область

Наша читательница абсолютно права: при хорошем поливе розы прекрасно цвели в этом году. Им очень понравилась жаркая стабильная погода. Теперь наша обязанность – укрыть их потеплее на зиму. Давайте это сделаем правильно. Своим опытом укрытия штамбовых роз поделилась с «АН» Вера Иванова, агроном-розовод.

 «Розовые деревья»  – это штамбовые привитые формы роз разных видов. Сегодня такие растения стали очень популярны. Тем более что большое разнообразие сортов и размеров позволяет подобрать деревце для любого участка. Но укрытие на зиму таких культиваров требует знания особых приемов.

Чтобы правильно ухаживать за растением, нужно знать его «биографию». Штамбовая роза – прививка культурной розы (привой) на высокий подвой шиповника. Сам по себе шиповник – зимостойкое растение, выдерживает большие морозы. А привитая часть и место прививки – более нежные и требуют хорошего укрытия. Так и поступали цветоводы до недавнего времени – обматывали привитую часть укрывным материалом. А розы погибали суровой зимой… Почему?

Дело в том, что обвязки утепляющим материалом недостаточно. Расположенная достаточно высоко от земли (более 1 метра) крона такого «деревца» зимой иссушается на ветру и погибает. Растение нужно обязательно пригнуть к земле. Но при этом не сломать штамб. Как это сделать?

Сначала обрезаем и утепляем привитую часть. Обрезку проводим по правилам для данного вида роз. Чайно-гибридные обрезаем до 30–35 см от места прививки. У полиантовых и флорибунды срезаем невызревшие побеги, больные и поломанные ветви. У плетистых и почвопокровных сортов, привитых на штамб (удивительно красивые растения!), проводим только санитарную обрезку. Остальное – весной. Предварительно срежьте секатором листья, оставляя часть черешка.

Можно опрыскать слабым раствором бордосской жидкости. Затем обмотайте привитую часть тонким белым нетканым материалом в 2–3 слоя. Это будет правильнее, чем обмотать плотной тканью в один слой. Торчащие «непокорные» ветви предварительно стяните веревкой.

Теперь – самое важное. С одной (любой) стороны от штамба, отступив 20 см, прокопайте канавку глубиной 20 см. Незначительное повреждение корней не повредит растению, ведь розы, как известно, формируют длинный стержневой корень. Затем аккуратно наклоняйте деревце в противоположную сторону до тех пор, пока привитая часть не коснется земли. И привяжите веревкой наклоненный штамб к заранее вбитому колышку. Лучше всего эту работу выполнять с помощником.

Канавку засыпьте почвой. Поставьте над «поверженным» деревом дуги, которые должны почти касаться кроны растения. И оставьте розы закаливаться перед зимой. Следите за погодой.

Как только установится устойчивая дневная температура минус 5–7 градусов (это может случиться в конце ноября и даже в декабре), приступайте к следующему этапу. Поверх дуг укройте плотным картоном, рубероидом или другим материалом. Для отражения солнечных лучей зимой и придания прочности конструкции накройте все это «сооружение» одним слоем тонкого белого укрывного материала, связав с торцов. Зимой не забывайте набрасывать снег.

Они у меня под колпаком…

Розы, привитые на невысокий штамб (60–70 см и до 1 метра), не пригибают, а накрывают прочным колпаком из утепляющего материала. Лучше всего для создания каркаса подойдет пластиковая садовая сетка. Сверните из нее цилиндр или конус необходимой высоты. Накройте сеткой растение. Сверху обмотайте укрывным белым материалом в 2–3 слоя, на макушке свяжите пучком. Предварительно не забудьте обрезать розу.

Обычные кустовые розы тоже лучше всего спрятать под укрывной колпак. После обрезки окучьте садовой почвой (2–3 ведра), сформировав холмик. Укройте лапником или колпаком из белого материала. Вся влага будет стекать по холмику. Розы отлично перезимуют.

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