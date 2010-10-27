Вредитель нам поможет

Решили выкопать новый колодец под ключ на даче, а то в это засушливое лето воды на полив не хватало. Что удивительно, на почти метровой глубине обнаружились проволочники. Зачем они забрались так глубоко? Может, у вредителей «плохие предчувствия», и они окапываются на зиму, а нас ждут 50‑градусные морозы? Константин Лобастов, Рыбинск

Обычно предчувствия не обманывают братьев наших меньших. Оно и понятно: животные остались ближе к природе, чем мы, и живут «по понятиям».

Проволочник – личинка жука-щелкуна. Все они (и жуки, и личинки) живут и размножаются в плодородном почвенном горизонте. И зимуют там же, забираясь не глубже 30–35 см. Питаются перегноем и сочными частями растений. При этом внимательно следят за влажностью и температурой почвы. В нынешнем году от жары почва сильно иссушилась, и личинки ушли глубже, где прохладнее, влажнее и еда – сочнее.

Однако причина необычного поведения щелкунов объясняется не только аномалиями летнего периода. И сейчас аналогичное поведение наблюдается у разных животных. Этой осенью многие вредители и полезные животные попрятались на зиму глубже обычного. Например, личинки майского хруща I и II поколений обычно зимуют на глубине 50 см, а сегодня их можно встретить значительно ниже.

Посмотрите на луговых муравьев: муравейники-холмики в этом году невысокие, но широкие и плоские. Значит, они лучше удержат снег, зимовать муравьям будет комфортнее. Мелкие грызуны попрятали по норам не только семена злаков, бобовых растений и орехи, но и все плоды косточковых культур. Жабы зарылись глубоко. Ежи этой осенью были очень прожорливые, запасали жир на зиму с небывалой активностью. Наверное, животные на всякий случай готовятся к сильным морозам или затяжной зиме. Мы тоже можем сделать такой вывод, ведь баланс положительных и отрицательных температур за год должен сохраниться.

Поэтому давайте по возможности максимально защитим свой сад на зиму. Не пожалейте времени и тщательно пригните малину, укройте ее. Положите еловый лапник на земляничную грядку, утеплите озимый чеснок. Обвяжите штамбы молодых плодовых деревьев. Укройте оставленную зимовать петрушку и многолетние пряные травы. В декоративном саду обвяжите места прививок у редких прихотливых растений. Укройте цветники из многолетников. Свежие посадки луковичных тоже лучше утеплить. Конечно же, уделите особое внимание розам и рододендронам.

И давайте ждать теплой весны, а труды наши не пропадут.