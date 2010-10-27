Кто такая, эта йошта
№ 42(232) от 28.10.2010 [«Аргументы Недели », Станислав ИВАНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук ]
Расскажите, пожалуйста, о мичуринском ягодном гибриде с необычным названием «йошта». Откуда взялось такое «внеземное» название? И как это растение культивировать?
Алексей Федосеев, Каргополь
Йошта – межвидовой гибрид черной смородины и крыжовника – результат успешного скрещивания этих растений. На протяжении почти полувека селекционеры пытались создать именно такой. Уж очень хотелось получить бесшипную крупную сладкую смородину, устойчивую к болезням. В итоге это удалось. Высокорослый неприхотливый кустарник без шипов со сладко-кислыми ягодами – покрупнее смородины, но помельче крыжовника. Экстраягод не получилось, зато растение уродилось на редкость суперустойчивое, оно ничем не болеет, и никакие вредители ему не страшны. Неудивительно, что у йошты такой иммунитет: витамина С у гибрида в 4–5 раз больше, чем в черной смородине!
Как только йошта перебирается на наши участки, сразу занимает там особое место. Садоводы успели ее оценить. Растет на одном месте долго, йошту можно сформировать в небольшое деревце или создать из нее живую изгородь. Ежегодная обрезка не нужна, к почве не требовательна. Плодоносит ежегодно, начиная со второго года, а с 15-летнего куста можно собрать ведро полезнейших ягод. Легко размножается черенками и отводками. Морозостойка. У вас еще нет йошты? Обязательно посадите, не пожалеете.
Что-то внеземное
Этот удачный гибрид вывели немецкие селекционеры в 70-е годы прошлого века. И естественно, новое растение получило имя на их родном языке – JOSTA, от двух первых букв названия немецкой черной смородины (johannisbeere) и трех первых букв немецкого крыжовника (stachelbeere). Как видите, ничего «неземного» в этом слове нет.
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