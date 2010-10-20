Корнеплоды под зиму

Когда же все-таки нужно сеять морковь и свеклу под зиму? Уже поздно или еще рано? В литературе встречаются разные мнения.

Николай Кучеров, Тульская область

Точные сроки подзимнего посева семян корнеплодов да и других культур обозначить сложно. Но можно усвоить общие правила, следуя которым вы наверняка не ошибетесь.

Во-первых, запомните основное правило: посеянные под зиму семена не должны прорасти в этом сезоне. Если это произойдет, то всходы зимой замерзнут, и весной придется сеять заново.

Поэтому, во-вторых, сейте как можно позднее. Лучше всего проводить это мероприятие уже по мерзлой земле, не ранее середины ноября. Однако, учитывая теплые осенние дни последних лет, ориентируйтесь по погоде.

В-третьих, желательно заранее подготовить гряды и сеять не под зиму, а зимой. Тогда семена точно не прорастут раньше времени, но пройдут полезную для них стратификацию.

В-четвертых, пора начинать планировать гряды. Лучшая ширина – 60–70 см, правда, каждый садовод выбирает удобные для себя гряды. Под корнеплоды почву перекопайте на штык лопаты, внося в верхний слой полное минеральное удобрение. Хорошо разрыхлите верхний слой и обильно полейте. После чего опять взрыхлите гряду.

В-пятых, сделайте посадочные канавки глубиной 3–4 см. Тогда перед посевом вам не придется прокапывать борозды в мерзлой почве.

В-шестых, накройте спланированные гряды плотным материалом: рубероидом, картоном, оргалитом и пр. Потом, когда соберетесь сеять, отгребите снег с укрытия и снимите его с гряды.

В-седьмых, запасите 2–3 ведра сухого мульчирующего материала для засыпки посадочных канавок после посева. Лучше всего взять для этого хорошо перепревший компост пополам с песком или с торфом. Но можно обойтись легкой плодородной огородной почвой или купить специальный грунт. Храните мульчу в сухом месте. А лучше всего в теплом помещении.

В-восьмых, семена перед посевом ни в коем случае не замачивайте и никак не подготавливайте! Норма высева должна быть на 30–50% выше обычной рекомендуемой.

В-девятых, после посева засыпьте бороздки приготовленной почвой и укройте гряду белым нетканым материалом. Засыпьте снегом.

И последнее. Сеять сейчас еще рано, а запастись семенами – самое время.

Торопитесь, ассортимент лучших сортов тает с каждым днем.