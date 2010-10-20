«Берлога» для королевы

У меня в городской квартире большой балкон. И в этом году мы с женой развели там розарий. Купили весной розы, посадили в большие горшки с отличной «вкусной» почвой. И обильно поливали. Жара была королеве цветов только на пользу. Один куст вырос до 2 метров. Цвели они шикарно! Как нам сохранить горшки зимой в городской квартире, ведь дачи у нас нет? Будут ли розы цвести на подоконнике? Их надо обрезать?

Виктор Панков, Оренбург

На такой на первый взгляд обычный вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от вида роз. Вероятнее всего, наш читатель приобрел розы для открытого грунта, а вовсе не комнатные культивары. Значит, такие растения привыкли к смене года и зимним морозам, и в условиях нашего климата им требуется «зимняя спячка». Растения должны уйти на покой. Ну хотя бы на прохладную зимовку.

Самый лучший способ сохранить такие растения – прикопать их в открытом грунте. Постарайтесь найти такую возможность (при отсутствии собственной дачи). Попроситесь в огород на дачу к друзьям. Выкопайте траншею глубиной в два штыка и положите в нее горшки с растениями. Засыпьте грунтом, побеги накройте лапником. Перед этим не забудьте обрезать розы, следуя правилам для данного вида.

Если такой вариант никак не получается, то попробуйте оригинальный, но вполне надежный способ. Дождитесь полного окончания грибного сезона и появления первого снега. Поезжайте в лес и прикопайте горшки до весны в укромном месте, замаскировав лапником (будто бы медвежья берлога). А почему, собственно, нет? Главное, не забыть к весне место «захоронки». Как только начнет сходить снег, скорее откапывайте.

Розы хорошо перезимуют на утепленном балконе при низких положительных температурах (оптимально – около 0 градусов). Или при утепленном корневом коме перенесут небольшие морозы. Постарайтесь создать на балконе подходящие условия вашим розам. Может, имеет смысл застеклить балкон и утеплить его. А розы поместить в дополнительный короб с термометром. И следить за температурой «за бортом». При сильном морозе можно масляным обогревателем слегка подогреть обитателей короба до плюсовых температур.

Теплая зимовка в городской квартире вашим растениям противопоказана. Даже если они и не погибнут, то крайне ослабнут без зимнего отдыха. И обильного цветения на следующий год вы не увидите.