Дайте фосфора!

Удивительно красив в этом году наш осенний плодовый сад – листья двух груш и одной яблони окрасились в красные цвета разных оттенков. Интересно, почему? Это что, тоже метаморфозы жаркого лета?

Елена Бахчеева, Орловская область

Не свойственная для данного вида растений окраска листьев обычно является следствием нарушения минерального питания. А при неблагоприятных погодных условиях эти изменения проявляются намного сильнее.

При дефиците влаги этим летом все без исключения растения голодали. Из пересушенного почвенного субстрата корневая система с трудом усваивала минеральные вещества. Нетипичное покраснение листьев сигнализирует о недостатке фосфора. Деревьям в таких условиях не хватало всех элементов, но, вероятно, фосфора в вашей почве оказалось совсем мало. Этот процесс, несомненно, начался еще летом, но вы не обратили внимание на бордовый оттенок листьев.

Примите срочные меры сегодня. Помогите «отличившимся» деревьям да и всем другим тоже. Под осеннюю перекопку приствольных кругов внесите фосфор и калий. Под каждое покрасневшее дерево внесите по 120–150 г суперфосфата и по 50–60 г сернокислого калия. Под другие деревья вносимую дозу удобрений снизьте на треть.

Если почва в вашем саду легкая песчаная, то не забывайте проводить минеральные подкормки каждую осень. На тяжелых суглинках можно закладывать ударную дозу удобрений раз в 3–4 года, соответственно увеличив норму внесения в 3–4 раза. Не волнуйтесь, растения не возьмут «лишний» фосфор и калий раньше времени.

Последствия прошедшего жаркого лета еще не один раз аукнутся здоровью растений в нашем саду. Следите за своим садом, помогайте вовремя.