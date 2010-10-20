У меня выросла свекла с «рогами» – на каждой свеклине по 2–3 пучка листьев! Урожай никакой, все корнеплоды мелкие, зато такие оригинальные! Почему так получилось? Василий Петрович Иванов, Саратовская область

Судя по симптомам, грядка со свеклой этим летом поливалась крайне редко. Потому и урожай плохой. Но, наверное, в жизни бедной свеклы нашего читателя был печальный момент, когда воды совсем не было. И в результате розетка листьев засохла. Затем проснулись боковые почки на растущем корнеплоде, и начали формироваться новые листья. Вот и появились «рога».

Такое явление может проявиться и при достаточном увлажнении, если повредить точку роста.