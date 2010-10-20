Зубастая пальма в нашем саду

У нас на даче есть очень оригинальные соседи. Понасажали разных непонятных растений, и все они буйно растут, как в тропиках. Приезжают соседи редко, за садом не ухаживают, а нам приходится бороться с их растительными агрессорами. Больше всего нам мешает соседская «пальма» с шипами. Она все время ползет в наш сад, каждый год образуется целый лес из поросли. Конечно, необычное растение: листья, как большие рябиновые, цветет красиво, но уж очень колючий стебель. Вы не знаете, что это за дерево такое и как с ним быть дальше?

Заранее спасибо, ваши постоянные читатели супруги Васькины, Ленинградская область

Нашему читателю очень повезло – его сад облюбовало «чертово дерево». Если верить легенде, хотел как-то злой колдун взять в жены самую красивую девушку на свете. Только где ее найти, кто же она? Мобилизовал он весь свой черный разум на размышления, и нужная информация ему открылась: самая красивая девушка живет в избушке в дальнем лесу. Обрадовался черт: лес – это его профиль. Но ошибся дьявол, не все так просто. На защиту добра и красоты глухим забором встали лесные деревья с огромными листьями. Стал черт их ломать, грызть пытался, ничего не получилось. Только все зубы потерял, застряли они в стволах деревьев. И ушел, беззубый и поверженный…

С тех пор у аралии маньчжурской (именно с этими деревьями боролось зло) весь ствол утыкан острыми треугольными шипами, действительно похожими на острые зубы.

Редко встретишь у наших российских дачников это красивое растение. Мало кто о нем знает, и еще реже используют по назначению его чудодейственные защитные лекарственные свойства. В дикой природе аралия произрастает в Северной Америке, Китае, Австралии и у нас на Дальнем Востоке, в Приморье, на Сахалине и Курилах. Там, под рассеянным пологом лиственного леса, уютно располагаются полянки невысоких (до 5 м) удивительно красивых деревьев. Они действительно похожи на пальмы: на верхушках колючих побегов растут хохолки огромных (до 1 м) дважды и трижды перистосложных листьев. Представьте рябиновый лист шириной 40 см и длиной 1 метр! И это реликтовое чудо прекрасно себя чувствует в садах средней полосы.

На наших дачах аралия хорошо растет в разреженной тени и на любых грунтах, хотя больше любит умеренно влажную и плодородную почву. Иногда подмерзает зимой, но благодаря шикарным листьям не теряет декоративности. Из нее получается чудесная живая изгородь. Цветет в июле–августе, выбрасывая длинную кисть белых мелких цветочков. Отличный медонос. Черные мелкие плоды-ягоды созревают в октябре.

Размножается аралия очень охотно корневыми отпрысками, расположенными в поверхностном слое почвы. И семенами. Сеять их надо сейчас, под зиму. И пересаживать отпрысками пора.

Лишнюю поросль ни в коем случае не выбрасывайте! Корни аралии – ценнейшее лекарственное сырье. Аралия оказывает мощное общеукрепляющее действие (эффективнее женьшеня) на наш ослабленный городскими условиями организм.

Знающие специалисты полагают, что просто созерцание и вдыхание фитонцидов лекарственных растений (а не только принятие настоек) оказывает не менее благотворное влияние на человека. Посадите аралию, господа садоводы, и будьте здоровы!