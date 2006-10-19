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Осенью карпа не каждый поймает!

№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ПОГОСОВ, г. Калуга ]

Осенью карпа не каждый поймает!

Дождемся осени

К счастью, есть такой водоем и у нас в Калужской области. Образовался он благодаря установке дамб на реке Песочне в полутора десятках километров от города и в народе получил звучное и громкое название - БАМ. В водоеме обитает карп от 400-500 г до 15-18 кг,
помимо него можно встретить хорошего леща, карася, линя, много щуки и окуня.

В течение более чем семи лет я старался подмечать осенние перемещения карпа в водоеме, время его питания и активность. В результате наблюдений выяснилось, что в летнее время в водоеме огромное количество корма и соблазнить карпа можно только очень вкусной и питательной насадкой. Осенью с похолоданием воды водные беспозвоночные, мотыль начинают отмирать, и карп вынужден искать себе другую пищу - именно в этот момент и надо предложить ему свою насадку. Еще одна особенность его поведения - с первыми заморозками его активность резко увеличивается. Видимо, почувст­вовав приближение зимы, он начинает еще усиленней питаться. В это время можно ожидать поклевок даже трофейных экземпляров весом более 10 кг. Пообщавшись со своими друзьями-карпятниками, я выяснил, что и на многих других водоемах наблюдается похожая картина.

Где же прячется карп?

Долгое время большой загадкой для меня было место обитания карпа в озере. Вроде бы его точно много (во время нереста вода в районе зарослей травы буквально кипит), экземпляры встречаются самые разнообразные, а во многих местах водоема клева нет. Странно... Разгадка этой непростой загадки пришла практически случайно. Однажды, зацепив снастью лежащую под водой ветку дерева, я выволок ее на берег. Моему удивлению не было предела - вся ветка была облеплена мотылем - личинками комара. А мотыль, как известно, любимейшее лакомство многих видов рыбы. В следующие несколько дней я нашел несколько подводных древесных завалов, благо лет 20 назад на месте озера был лес. Прикормил места для ловли в районе завалов и за пару дней ловли стал обладателем десятка достойных карпов. Так вот где прятался неуловимый карп! Он спокойненько стоял себе в тени топляков и обгладывал мотыля с веток!

Снасти для ловли

Для ловли карпа в осенний период я применяю две снасти - карповую и фидерную. Карповая снасть состоит из специального карпового удилища длиной от 3,6 до 4,2 метров, катушки с байтраннером с намотанной на нее монофильной леской диаметром 0,28-0,33 мм или плетенкой 0,22-0,25 мм. Далее следует грузило и крючок, к крючку на «волосе» (тонкой леске или нитке) крепится специальная карповая насадка - бойл. По сути, бойл - не что иное, как шарик из теста, термически обработанный специальным образом. Обычно для ловли берут 3-4 карповых удилища и устанавливают их на специальную по­дставку - род-под. В качестве сигнализаторов поклевки используют электронные «пищалки», издающие звук, когда леска приходит в движение. Фидерная снасть собирается как обычно, с той лишь разницей, что на катушку наматывается более толстая леска - карп все-таки более серьезный соперник.

Обязательно на катушках включайте систему байтраннер или ослабляйте фрикцион - в противном случае при поклевке хорошего экземпляра запросто можете остаться без своей любимой снасти. Она нырнет в воду быст­рее, чем вы сможете к ней подбежать.

Прикормка и насадка

Прикармливают карпа обильно, в место ловли высыпают до 10 кг прикормки. Это может быть сладкая кукуруза, распаренная пшеница, те же самые бойлы различных вкусов, готовые смеси для карповой ловли. Если ловят несколько дней, то докармливают регулярно каждый день, но желательно в одно  и то же время.

В качестве насадок большей частью используют бойлы с различными вкусами. Осенью наибольшей популярностью пользуются у карпа мясные и рыбные бойлы, очень уловистым может оказаться бойл со вкусом ананаса. Различные фруктовые бойлы менее эффективны - они в основном используются летом, при ловле в теплой воде. Также можно использовать в качестве насадок кукурузу, пареную пшеницу, гроздь червей.

Арсенал

Бойлы для карпа

Dynamite Baits Pineapple Plus Boilie - тонущие и плавающие бойлы со вкусом ананаса

Dynamite Baits Meaty Marine Boilie - тонущие и плавающие бойлы со вкусом морепродуктов

Dynamite Baits Monster Crab Boilie - тонущие и плавающие бойлы со вкусом гигантского краба

Леска

Milo Krepton Specimen Carp, размотка 600 м, диаметр - 0,28-0,33 мм.

Delux Dyneema, размотка 150 м, диаметр - 0,22-0,35 мм.

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