«Собачий» телевизор

В прошлую субботу вывозили с дачи все ценное - до следующей весны. Целый день убирались и собирались - еле-еле все нужное в машину поместилось. Вроде ничего не забыли. Наконец, поехали домой.

Стали разгружаться, слышу, лает наш Бакс в квартире - услышал, что мы подъехали, радуется. Смотрю, а у мужа аж лицо вытягивается... Тут уж и я сообразила: телевизор-то «собачий» мы забыли!

Эту странность за нашим стаффордом стали замечать, когда ему было уже года полтора. Очень он полюбил телевизор смотреть. Причем не все подряд, а передачи про животных. Документальные фильмы производст­ва Би-Би-Си и особенно «В мире животных». Усядется перед «ящиком», напружинится весь, то голову на один бок склонит, то на другой, как будто получше расслышать хочет. Причем смотрит до самого конца!

Сначала, конечно, мы над Баксом подтрунивали: вот, мол, до чего городская собака может дойти в своем развитии -

телевизор ей милее прогулки! Но скоро стало не до шуток. Пес наш стал выражать неудовольствие всякий раз, когда мы переключали телевизор на другую программу. Начал с глухого рычания, а потом перешел к самым настоящим покусам. Бакс быстро вычислил, что переключают программы с помощью пульта, и во время его любимой передачи охранял пульт, как свою миску с мясом.

Можете смеяться или не верить, но пришлось этому телезрителю купить хоть и маленький, но отдельный телевизор! Так что «В мире животных» Бакс уже четыре года смотрит на кухне, по собственному «ящику».

И тут мы его забыли на даче! Муж, ругаясь на чем свет стоит, поехал обратно. Крюк немалый, до нашей дачи - 120 км в один конец. Но мир с любимой собакой - дороже.

Галина КАЗЕЕВА, г. Красноярск

Аргумент специалиста

- Случай уникальный. Ведь собаки в принципе не воспринимают двухмерные изображения - только объемные. Поэтому сказать, что пес «смотрит телевизор» в том смысле, в котором его смотрит человек, нельзя. Впрочем, на телеэкране картинка не статична, и мелькание цветных изображений все же может привлечь внимание четвероногого «зрителя». Но главное, что его интересует, - это, скорее всего, звуковое сопровождение сюжетов. Для городской собаки и кряканье обычной утки может стать настоящим открытием!

Евгения ОРЛОВА,инструктор по дрессировке, кинолог