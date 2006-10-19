Зольный «заводик» на участке

Поздней осенью садоводы активно убираются в засыпающем саду. Сгребают листья, обрезают кусты и деревья, сжигают мусор. А золой удобряют участок. Упростите себе эту задачу, постройте простую и удобную садовую печку для получения высококачественной золы прямо в саду.

Для этого вам потребуется металлический лист и металлическая решетка размерами не менее 50х80 см и четыре кирпича. Найдите в саду подходящее для этой цели место и снимите дерн на глубину 5-8 см. Размер площадки должен быть чуть больше размера металлического листа. Засыпьте песком, выровняйте его, уплотните и положите лист, на края которого поставьте кирпичи «на ребро» и сверху положите металлическую решетку. Печка готова!

Положите на лист пару сухих полень­ев, чтобы огонь хорошо разгорелся. Затем на решетку складывайте ветки, сучья, сухие листья. Когда весь садовый мусор прогорит, на листе останется чистая зола. Сняв решетку, вы ее легко соберете.

Мы не просто так посоветовали установить этот «обогревательный элемент» в саду. Во-первых, не надо далеко носить мусор. А во-вторых, когда придет пора весенних заморозков и нужно будет спасать сад, вы легко и быстро разведете огонь под кучей прелого сена или листьев.