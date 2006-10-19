Свекла – и при запоре царица

На Русь из теплых стран свекла попала в X веке и сначала росла в садах богатых граждан в качестве декоративного раритета. Но скоро перекочевала в огороды и быстро завоевала заслуженную популярность. Неприхотливое, холодостойкое, светолюбивое растение семейства маревых. В первый год из семян образуется мясистый корнеплод, который и используется в пищу.

В корнеплодах столовых сортов содержатся сахар, белок, жиры, клетчатка, органические кислоты, минеральные соли (магний, калий, кальций, железо, йод, кобальт и др.), пигменты, витамины.

Есть этот овощ можно всем и без ограничений. В свекле находится органическое вещество - бетаин, которое способствует усвоению белков пищи (мясо и обязательно свекла!) и повышает активность клеток печени. То есть этот овощ незаменим как диетический продукт при больной печени.

Свекла улучшает цвет лица, но для этого ею вовсе не надо натирать щеки. Сок сырой свеклы нормализует обмен веществ, выводит шлаки и укрепляет организм. Поэтому косметологи советуют регулярно принимать его для сохранения свежести и красоты лица.

Ее обязательно нужно есть больным малокровием. Сочетание большого количества витаминов с железом стимулирует образование красных кровяных телец и способствует повышению гемоглобина. Свекла - мягкое и абсолютно безвредное средство при запорах. При конкретных запорах делают клизмы из свекольного отвара. Для профилактики хронических запоров желательно съедать натощак ежедневно по 100 граммов вареной свеклы. Кроме того, содержащиеся в ней пектины адсорбируют все продукты гниения и брожения в кишечнике и выводят их из организма, а заодно и тяжелые металлы. Жителям крупных городов свеклу есть надо обязательно! Возьмите за правило съедать каждый день по 150 граммов салата: тертая отварная свекла, толченый чеснок, несколько ядрышек грецкого ореха и легкий майонез. Вкусно и полезно - и цвет лица восстановится, и все другое прочее.

Хранить свеклу необходимо в ящиках при повышенной влажности. Хорошо бы пересыпать влажным песком. Оптимальная температура 1-2 градуса.

А сахар?

Впервые сахарозу в свекле обнаружил немецкий химик Маркграф в 1747 году. Но промышленного получения сахара не получилось. В 1806 году Наполеону захотелось и здесь быть первым. Он учредил премию в миллион франков (!) тому, кто найдет наиболее рациональный способ получения сахара из свеклы. Очень хотелось подорвать торговлю Англии тростниковым сахаром! Многие европейские химики ринулись экспериментировать. Однако нужная технология была получена уже после смерти Наполеона в 1828 году.

Сегодня основной сахар в Европе - свекловичный, а сахаристость ряда новых сортов свеклы - 22%!

Елена ЛЬВОВА, канд. биол. наук.

Хранение свеклы в обнимку с насосом

«Хочу поделиться результатами своего стихийного эксперимента. Мы живем в коттеджном поселке в ближнем Подмосковье круглый год. Участок большой, красивый, есть и огород. Несколько лет назад увлеклись овощами, но хранить особо негде - подвалы теплые, овощи портятся.

В прошлом году мы временно убрали несколько ящиков с корнеплодами в «насосную» - отдельное строение для насосной станции - и забыли. А они там великолепно сохранились! При температуре 3-5 градусов, зато при почти 100% влажности. До весны пролежали. Этим летом мы специально оборудовали там стеллажи для овощей. Будем рады, если наш опыт вам понравится».

Марина Некрасова,пос. Фирсановка, Подмосковье