Приятное с полезным

Имбирь - благодарный объект для выращивания на подоконнике, и цветоводы-энтузиасты с успехом получают пусть и небольшой, но греющий душу любителю растений урожай.

Посадочный материал легко купить в магазине... пряностей, где продается свежий имбирь. Корневища делят на кусочки так, чтобы на каждом была здоровая и хорошо развитая почка и сажают в горшочки. Почва должна состоять из смеси дерновой и листовой земли, торфа и крупного речного песка в равных частях. Горшочки должны быть не очень глубокие, но с большим диаметром, чтобы растению было куда ползти вширь. Еще лучше использовать широкие поддоны. Корневища сажают поверхностно, как ирисы.

Имбирь - растение очень эффектное, и вы еще до урожая получите массу положительных эмоций от обилия зелени. Ну а если он еще и зацветет...

К свету имбирь относительно не требователен, ведь у себя на родине он растет под пологом тропической растительности. Имбирь будет расти даже на подоконниках окон северо-восточной и северо-западной экспозиций. Но ему нужна повышенная влажность. Опрыскивайте его хотя бы два раза в день, особенно при центральном отоплении. Удобрения - минеральные комплексы, обязательно включающие в себя максимальное разнообразие микроэлементов.

Если температура воздуха в помещении опустится ниже 15 градусов, растение может впасть в состояние покоя на 2-3 недели. Но когда в доме постоянная температура около 20 градусов, имбирь ведет себя как вечнозеленый многолетник.

Елена ГАНДУРИНА,канд. биол. наук.

Имбирь - лекарство от старости

Имбирь обладает обезболивающим, очень сильным антисептическим, антиоксидантным, тонизирующим действиями. Его используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Он отлично помогает организму справиться с ударными дозами химических лекарств.

Имбирь, как считают китайцы, улучшает память и решает мужские проблемы. Для этого ежедневно надо принимать порошок имбиря с медом и запивать чаем.

Кусочек свежего или засахаренного корневища поможет от укачивания лучше любого медицинского препарата.

Чай из имбиря очень полезен людям любого возраста, а готовится он просто. Возьмите половину чайной ложки имбирного порошка, залейте 2 стаканами кипятка и варите в закрытой эмалированной посуде 40 минут. Процедите, добавьте по вкусу сахар, а лучше мед, и пейте, как чай.

Имбирные рецепты

Настойка к обеду и цукаты к чаю

Все кухни мира «уважают» имбирь. В азиатских странах он входит в состав карри, в китайской кухне широко извест­но такое блюдо, как свинина в сладком соусе с имбирем. Во Вьетнаме из свежих корней варят варенье. В арабской кухне -

добавляют в тесто и делают цукатики. Англичане добавляют в пудинг. Европейская кухня использует эту пряность для соусов к мясу, овощных и фруктовых маринадов.

Жаловали имбирь и на Руси. Без него потеряли бы изюминку русские сбитни, квасы, настойки, меды, пряники, куличи.

Если вы захотите использовать выращенный имбирь в своих кулинарных изысках, учтите некоторые тонкости. Добавлять в мясо его нужно за 20 минут до готовности, а в сладкие блюда -

за 2-5 минут.

Гурманам понравится добавлять в кофе немного имбиря и 2-3 гвоздики. Этот напиток придаст намного больше бодрости, а настроение улучшит значительно.

Свинина с имбирем и овощами

Мясо (вырезку) нарезать тонкими ломтиками и отбить. Небольшую луковицу нарезать кубиками, 5-6 зубчиков чеснока нарезать кружочками, один сладкий перчик - ломтиками. Корешок свежего имбиря почистить и мелко нарезать. На килограмм мяса нужно не более 2 чайных ложек имбиря.

На разогретую сковороду одновременно выкладываем мясо и овощи и быстро-быстро обжариваем. После добавляем немного соевого соуса и загущаем его ложкой крахмала, разведенной в холодной воде. Все делается быстро и при непрерывном помешивании. Как только загустеет, выкладываем на тарелку с горячим рисом. Очень вкусно!