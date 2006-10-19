Дорогу молодым

К сожалению, куст черной смородины поражен почковым клещом. В основном этот вредитель повреждает черную смородину. Самки клеща зимуют в почках, они очень мелкие, и их может быть до тысячи штук в одной почке. Обычно проверка ягодников проводится ранней весной. Круглые крупные почки, если их немного, выщипывают. Перед цветением опрыскивают серными препаратами (например, сульфаридом). Ну а если зараженность кустов велика, тогда их нужно выкорчевать и сжечь.

Если вы обнаружили почкового клеща уже осенью, то принимайте меры немедленно. Но в вашем случае будет разумно не мучаться в раздумьях, а удалить этот куст и заменить новым. Тем более что он у вас уже старый.

Ягодные культуры (смородина, крыжовник) рекомендуют сажать осенью. Смородину черную на одном месте рекомендуют выращивать не более 9 лет. В первый год почва весь сезон «отдыхает» под черным паром, а осенью происходит посадка. Потом 2-3 года смородина еще молодая, а далее наступает пора активного плодоношения. Осенью девятого года (после 8 сезонов плодоношения) кусты выкорчевывают и засевают почву, например, озимой рожью или травами. В конце следующего года травы запахивают.

Если ваши ягодные плантации уже старые, обновите их. Посадить смородину еще не поздно, а крыжовник вообще нужно сажать только осенью. Весной он очень рано просыпается и приживается тяжело.

Лучше всего заложить ягодник на новой территории. Но на небольших садовых участках иногда трудно найти другое подходящее место. Однако выход есть - обновить плантацию в 2-3 этапа. Для этого удалите треть кустов, перекопайте почву и засейте озимой рожью. В середине следующего лета запашите рожь, а осенью посадите здоровые растения смородины новых сортов, купленные в питомнике. И так еще два раза. Осенью 2008 года ваш ягодник будет полностью обновлен без ощутимых потерь урожая.

Перекопаем и уничтожим

Вредителей и болезней у смородины и крыжовника немало. Из сосущих - тли, клещи, щитовки. Из грызущих - листовые пилильщики, крыжовниковая пяденица, смородинная стеклянница и др. В основном все вредители зимуют в почвенных слоях, в опавших листьях, в растительных остатках, в почках, на веточках. Для борьбы с ними обязательно убирайте листья и перекапывайте почву. Особенно это эффективно перед наступлением устойчивых морозов. Меры борьбы с клещами и щитовками - вырезка сильно зараженных побегов или выщипка почек.

Все вредители в основном попадают с посадочным материалом. Поэтому черенки для размножения берите только от здорового растения, а еще лучше покупайте здоровые молодые растения.

При выборе сортов в первую очередь обращайте внимание не на урожайность, а на устойчивость к вредителям и болезням, потому что «благодаря» им теряется более 50% урожая.