Долой ботву!

После сложного летнего сезона многие травянистые многолетники повторно зацвели осенью. Некоторые начали активно вегетировать. А еще нас пугают арктическими морозами. Очень важно правильно подготовить цветники к будущей зимовке.

Помогите любимым цветам хорошо перезимовать, и они обязательно отблагодарят вас весной.

Не дожидаясь естественного отмирания, удалите все надземные части всех без исключения травянистых многолетников. В этом году листья многих растений получили ожоги, находились в стрессовом состоянии. А значит, к ослабленным частям растения «прицепилось» увеличенное во много раз количество болезнетворных микроорганизмов. И вредители, к сожалению, никуда не делись.

Поэтому постарайтесь срезать всю «ботву» как можно ниже. У лилий удалите цветонос, выкручивая его по часовой стрелке. Присыпьте почвой. Если боитесь потерять растение, поставьте внутрь кустика колышек с биркой. Срежьте молодые побеги, не оставляйте их в зиму. Но не увлекайтесь процессом, будьте осторожны, не повредите почки возобновления.

Порыхлите почву, заделывая фосфорно-калийную подкормку (если вы еще этого не сделали). Полейте. Во влажной почве растения переносят морозы значительно лучше, чем в сухой.

Многие садоводы прикрывают на зиму многолетние цветочные кусты срезанными листьями. В этом году листовую массу лучше всего сжечь. Но прикрыть растения нужно обязательно, даже такие, которые прекрасно зимуют и без укрытия. Не будем еще больше ослаблять травмированные этим летом растения. Сначала слегка окучьте кусты садовой почвой. Затем укройте сухими опавшими рябиновыми (фитонцидными) листьями. Если у вас в округе растут сосны, то очень хорошо укрыть цветы сосновым опадом (слоем 3–5 см). Колючее, но теплейшее одеяло из опавшей хвои защитит чудесно. А сосновые фитонциды продезинфицируют все вокруг. Но весной обязательно удалите хвою – она сильно подкислит почву, а это мало кто любит.

Сверху укройте цветник еловым лапником. Немного, в один слой. Вместо лапника очень хорошо подойдет хворост – сухие хвойные веточки. Этого «добра» в любом хвойном лесу предостаточно. Сгодятся мелкие ветки, оставшиеся от осенней обрезки декоративных кустарников (но без листьев). Такое укрытие будет хорошо пропускать воздух, отлично удержит тепло. И цветы не сопреют в оттепель.

Зимой проводите снегозадержание, особенно в сильные морозы: нагребите на клумбы побольше снега. Под таким трехслойным одеялом цветы комфортно перезимуют.