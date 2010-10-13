Сажать нельзя, прикапывать…

Говорят, зима будет под минус 50! А мы с женой накупили на осенней садовой ярмарке целый «букет» растений как плодовых, так и декоративных. Как правильно и куда посадить саженцы, чтобы они не померзли?

Супруги-пенсионеры Голубчиковые, Ленинградская область

Извечный вопрос «быть или не быть?» из уст садоводов звучит ежегодно, но несколько иначе – «сажать или не сажать?». Как защитить новоселов своего сада от морозов?

Есть много способов сохранить растения зимой. Советуем выбрать самый верный и надежный путь для начинающих – не сажать, а прикапывать, тем более, если вы еще не нашли им достойное место в саду. Особенно это касается всех плодовых растений с открытой корневой системой.

Все новые растения прикопайте кучкой в самом защищенном месте сада. Выкопайте «корыто» глубиной на штык лопаты и поставьте плотно друг к другу все контейнерные невысокие растения. Высокие положите на землю, подстелив под них лапник. Корневой ком расположите в яме. Окучьте получившуюся «клумбу» почвой, корневую часть растений засыпьте садовым грунтом.

После наступления устойчивых небольших морозов укройте прикоп лапником. Зимой набросайте на него побольше снега. Но не забудьте весной убрать с перезимовавших саженцев лишний снег, иначе, плотно размещенные, они могут выпреть.