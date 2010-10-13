Сладкая жизнь на кислом месте

Наш дачный участок расположен на бывших торфяниках. Почвы кислые, за урожай надо, что называется, бороться из последних сил. А их, сил то есть, особо нет. Выращиваем цветы, которые растут сами. Посоветуйте что-нибудь полезное и красивое для кислых мест. Супруги Ксенофонтовы, Смоленск

С середины октября наступает наилучшее время для пересадки любителей кислых почв – растений семейства вересковые. Однако рассказать мы собираемся вовсе не о вересках, а об их ближайших родственниках – голубике, бруснике и клюкве. Они такие вкусные и полезные! Ну а красоты эти садовые виды просто исключительной.

Непросто жилось фанатам этих лесных ягод в прошлом веке. Приходилось горожанам-дачникам брать в руки лукошки и ехать в даль неблизкую (надо еще знать, куда), в леса дремучие (хорошо, если такие еще остались), на болота экологически чистые. И со сроками созревания таинственных ягод надо было не промахнуться.

А сегодня счастливые обладатели торфяных кислых почв могут превратить трудозатратный огород в сказочную лесную поляну. Большое спасибо современным селекционерам за выведение садовых сортов клюквы, голубики, брусники! Урожайно, полезно и очень красиво.

Сначала распланируйте полянку, отведенную под вересковые. Разные виды растений сажайте отдельными куртинами. Высокорослые (голубика) – на задний план, низкие (брусника, клюква) – на передний.

Не забудьте о вересках и эриках. Эти декоративные кустарнички чудесно будут себя чувствовать в такой плодовой компании. К тому же хорошо задернят почву. И еще найдите место для нескольких листопадных и вечнозеленых рододендронов, которые также относятся к этому семейству. Поверьте, при таком ассортименте растений ваша полянка будет однозначно хороша даже при малом урожае.

Перекопайте почву на штык лопаты. В торфяную добавьте огородного суглинка, в кислые глины – торф. Чем кислее будет для наших сегодняшних «героев», тем лучше. Наберите в лесу хвойный опад и затем будете добавлять его в посадочные ямы.

Посадочный материал покупайте в садовых центрах только с закрытой корневой системой – на корнях должна быть сохранена микориза. Земляной ком обязательно растрепите перед посадкой в яму. Стержневой корень (если он имеется) должен быть направлен строго вниз, это необходимое условие! Плотно прижмите корневой ком к почве, засыпьте яму, полейте. Сажайте несколько разных сортов одного вида, иначе урожай будет незначительный.

Обязательно замульчируйте почву вокруг посадок. Подойдут кора хвойных растений, ореховая скорлупа, полуперепревшие опилки, хвойные иголки. А самый декоративный вид у вашей полянки получится при мульчировании шишками, лучше всего сосновыми. Берите в руки корзинки и в лес за шишками – отличное занятие, особенно для детей в осенние каникулы.

Самые красные Наиболее популярные декоративные сорта садовой клюквы для нашей полянки: Бенлир, Пилигрим, Франклин, Стивенс, Макдарлин, Сирлз. Брусника садовая тоже бывает разная. Коралл – красивого цвета крупные ягоды оправдывают название урожайного сорта (до полкило ягод с кустика!). Редперл не особо урожайный, но ягоды крупные до 1,2 см в диаметре, а у сорта Эрнтезеген – до 1,5 см. А вот самые красивые кустики у сорта Ида. Ягоды помельче, но растение летом цветет повторно и плодоносит еще раз в начале октября.

Самые достойные

Садовых форм крупноплодной голубики выведено достаточно много. Для создания красивых куртин и хорошего урожая порекомендуем некоторые популярные высокорослые сорта.

Пионер – высотой до 1,5 метра. Ягоды до 1,5 см в диаметре, очень душистые.

Самые высокорослые Блюджей (выс. 1,5–1,8 м) и Айвенго (1,8–2,3 м) с самыми крупными ягодами (1,8 см). Они к тому же и очень зимостойкие (до -32 градусов.)

Дюк – самый урожайный сорт – до 7 кг ягод с куста, и ягоды крупные – до 2 см в диаметре.

Высокорослые подбейте растениями невысоких, но очень зимостойких сортов. А это значит, что урожай и декоративность куст не потеряет даже после самых суровых зим. Арон и Блюэтта (до 1 м) и экзотический Бадувайс-Цукердраубе (0,6–0,8 м) зимуют и при минус 35 (!), и ягоды у них самые сладкие.