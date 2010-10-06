Особое очарование осени

У меня так хорошо цветут сейчас астры! Я постоянно живу за городом и очень люблю эти цветы, сею их каждый год. На ночь накрываю лутрасилом, и они пока не померзли от первых заморозков. Но совсем скоро ткань уже не поможет. Как бы мне подольше их сохранить? Спасибо, Нина Петровна Левитина, Снегири, Подмосковье

Во второй половине прошлого века эти распространенные цветы повсеместно украшали российские дачи и садовые участки. С середины августа и до заморозков цвели неприхотливые астры, наполняя «своим содержанием» букеты первоклассников того времени. Вашему сегодняшнему осеннему саду ХХI века чего-то ностальгически не хватает? Ну, конечно же, особого очарования нежных однолетних астр. Обязательно посадите их в следующем году. А продлить цветение можно до… Нового года!

Однолетняя астра – растение короткого дня. Зацветают астры во второй половине лета. Когда день значительно пойдет на убыль. И ускорить их цветение поможет только искусственное укорачивание светового дня до 12 часов (мы рассказывали об этом). Но на такие «подвиги» способны только особые фанаты астр. Мы же покорно ждем второй половины лета и заслуженно любуемся буйством красок и форм сегодняшнего ассортимента сортов. К концу сентября, когда день становится равен ночи, растения набирают всю свою мощь и красоту. Бутонов – море! А мы с грустью ждем зимы...

Увы, осенние заморозки оказываются не по силам однолетним астрам. Укрытие неткаными материалами продлевает их цветение, но зима все равно наступит, и астры погибнут. Как быть?

Все очень просто, особенно для тех дачников, кто может себе позволить жить за городом постоянно. Выкопайте кусты астр с земляными комами, посадите в соответствующие емкости и поставьте на подоконники или в зимний сад. Конечно, для пересадки в помещение лучше подойдут среднерослые, а лучше всего бордюрные и кустовые сорта. Но пересаживать можно любые. Самые любимые.

На дно горшка насыпьте 5–7-сантиметровый слой перепревшего компоста и посадите куст, засыпав «родной» садовой почвой. Полейте. Поставьте на подо­конник. Уменьшающегося светового дня астрам будет вполне достаточно. А прохладная (14–18 градусов) температура на подоконнике пойдет только на пользу.

Поливайте по мере подсыхания кома. Увлажняйте листья, если в доме будет очень сухо. Все бутоны обязательно распустятся, и при хорошем стечении обстоятельств новогодний стол вы сможете украсить осенними астрами.