Лучше хотя бы поздно…

Удивительно, пока мы не приезжали, у нас на «дальней» даче в конце сентября вырос замечательный щавель, огромный урожай! Молоденький, зеленый, сочный – как весной. Что с ним делать? Он не погибнет зимой?

Марина Кругликова, Селижарово, Тверская область

Ну вот, пришла очередь щавеля... Нетипичное для времени года поведение растений – следствие аномальной летней жары. Бурный рост щавеля – это прекрасно! Отличной ему зимовки!

Щавель - – зеленная культура, ему нужны прохладная погода, хороший полив и достаточная влажность воздуха. Этим же летом «полупридушенный» щавель изо всех сил боролся с некомфортными условиями, пытаясь выжить. Тем более что вы, вероятно, не поливали его каждый день.

Теперь наступила осень, время запасать «жиры» на зиму, что делают все двулетние и многолетние культуры. С приходом пониженных температур и уменьшением светового дня начинается отток в корневую систему питательных веществ, выработанных за лето листьями. За счет этой энергии растения спокойно зимуют и начинают рост весной. Этим летом угнетенные растения на зиму не запасли ничего или совсем мало. Вот поэтому многолетний щавель начал в сентябре активно развертывать листья, чтобы они успели немного поработать на накопление питательных веществ.

Щавель хорошо «потрудился», и зимовать он будет с комфортом. А вас ждет хороший урожай свежей зелени. Первые заморозки урожаю этой культуры не страшны.

Вредителей сейчас уже не осталось, поэтому листья целые и сочные. Соберите крупные листья, оставляя нетронутой точку кущения и молоденькие листики, и законсервируйте на зиму. Подкормите щавель фосфорно-калийным удобрением, порыхлите междурядья. Подсыпьте хорошо перепревшего компоста. И ждите весной нового урожая.