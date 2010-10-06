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Лучше хотя бы поздно…

№ 39(229) от 07.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Лучше хотя бы поздно…

Удивительно, пока мы не приезжали, у нас на «дальней» даче в конце сентября вырос замечательный щавель, огромный урожай! Молоденький, зеленый, сочный – как весной. Что с ним делать? Он не погибнет зимой?

Марина Кругликова, Селижарово, Тверская область

Ну вот, пришла очередь щавеля... Нетипичное для времени года поведение растений – следствие аномальной летней жары. Бурный рост щавеля – это прекрасно! Отличной ему зимовки!

Щавель - – зеленная культура, ему нужны прохладная погода, хороший полив и достаточная влажность воздуха. Этим же летом «полупридушенный» щавель изо всех сил боролся с некомфортными условиями, пытаясь выжить. Тем более что вы, вероятно, не поливали его каждый день.

Теперь наступила осень, время запасать «жиры» на зиму, что делают все двулетние и многолетние культуры. С приходом пониженных температур и уменьшением светового дня начинается отток в корневую систему питательных веществ, выработанных за лето листьями. За счет этой энергии растения спокойно зимуют и начинают рост весной. Этим летом угнетенные растения на зиму не запасли ничего или совсем мало. Вот поэтому многолетний щавель начал в сентябре активно развертывать листья, чтобы они успели немного поработать на накопление питательных веществ.

Щавель хорошо «потрудился», и зимовать он будет с комфортом. А вас ждет хороший урожай свежей зелени. Первые заморозки урожаю этой культуры не страшны.

Вредителей сейчас уже не осталось, поэтому листья целые и сочные. Соберите крупные листья, оставляя нетронутой точку кущения и молоденькие листики, и законсервируйте на зиму. Подкормите щавель фосфорно-калийным удобрением, порыхлите междурядья. Подсыпьте хорошо перепревшего компоста. И ждите весной нового урожая.

Приятного воскресного аппетита

Собранные листья щавеля промойте в холодной воде и разложите (на полотенце). слегка посушите. Пучки листьев порежьте крупными частями (2 см). Черешки можно не отрывать, они у сегодняшних молодых листьев сочные и мягкие.

Нарезанную зелень положите в дуршлаг и бланшируйте в кипящей воде несколько секунд. Разложите листья достаточно плотно в простерилизованные банки и залейте кипящим рассолом. Для приготовления рассола возьмите воду, в которой вы бланшировали листья. Соли немного: на 1 литр жидкости добавьте 1 ст. ложку, и все. Закатайте банки, после остывания храните при комнатной температуре.

Банки можно и не стерилизовать, а просто чисто вымыть. Консервирующего действия щавелевой кислоты хватит на всех возможных плесневых микроорганизмов.

Наилучший объем банок – 0,25–0,30 литра. Именно этой «дозы» достаточно для приготовления кастрюли душистого радостного семейного витаминного супчика в унылое зимнее воскресенье. Приятного аппетита.

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