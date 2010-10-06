Сладкие плоды горького труда

У моего дачного соседа растет большой красивый калиновый куст. Но, главное, ягода очень вкусная – совсем не горькая, а сладкая с медовым ароматом. Откопал я три года назад по весне поросль, посадил у себя, ухаживал, ждал урожая. И вот наконец дождался. Горечь страшенная и ягодки мелкие! Почему же так получилось?

Геннадий Петровец, Вологодская область

Калина красная (обыкновенная) встречается в средней полосе повсеместно. Знакомый и привычный кустарник из семейства жимолостные в конце сентября украшается яркими сочными ягодами. Да одно плохо – горькие они очень, много не съешь. Именно желание уменьшить горечь полезной ягоды двигало вперед творческую мысль селекционеров. И вот теперь мы с вами можем наслаждаться сладкими плодами (в прямом смысле) их тяжкого труда.

Культурные формы калины красной по праву должны поселиться на самом почетном месте в вашем плодовом саду. Красивый куст с резными листьями декоративен весь сезон. Весной, в период цветения, как невеста, украшена калина ароматными щитками бело-зеленых соцветий. Причем насекомые-опылители прилетят в ваш сад со всей округи. Со второй половины лета начинают созревать плоды, меняя окраску с желтой на оранжевую, плавно краснея.

Кустарник долговечен, хорошо растет и обильно плодоносит 25–30 лет. Садовые формы вступают в плодоношение на третий год. Вот в это время следует покупать саженцы. У вас еще нет сладкоплодной калины? Тогда срочно поезжайте в специализированные питомники за посадочным материалом. У вас есть все шансы попробовать ягодки и выбрать для посадки в своем саду понравившийся сорт.

Можно пойти другим путем и попросить друзей или соседей поделиться с вами саженцами сладкой калины. Но будьте внимательны: сортовые признаки у садовой калины сохраняются только при вегетативном размножении – зелеными черенками, отводками, отпрысками, делением куста. Сеянцы калины (а она прекрасно размножается семенами) не наследуют сортовые признаки. Из них вырастут обыкновенные с горькими мелкими плодами (дикие) растения. Именно эту ошибку, вероятно, совершил наш читатель, откопав у соседа сеянец.

Почему в литературе часто встречаются разные значения содержания сахара и аскорбинки в составе плодов одного и того же сорта? Виктория Кошкина, Солнечногорск Количество накопленных сахаров и кислот у одного и того же сорта может несколько меняться в зависимости от погодных условий (прихода солнечной радиации) в том или ином году. Значит, вы пользовались данными анализов разных годов. Кстати, в этом жарком сезоне все плоды накопили сахаров больше обычного.

Калина неприхотлива, но на влажных, богатых гумусом почвах (как в природе, в речных поймах) плодоносить будет великолепно. Почвы желательно не кислые – рН5,5–7,0. Кустарник морозостоек, не требует формирующей обрезки, удаляйте только сухие ветви. Для перекрестного опыления и, соответственно, хорошего урожая посадите хотя бы два разных сорта, а лучше – три.