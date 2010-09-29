Просто квашеная

Осень наступила окончательно. Листья на деревьях и кустарниках окрасились в теплые желто-красные цвета. А это значит, что, несмотря на катаклизмы прошедшего лета, растения готовятся к зиме. Огородные культуры – не исключение. Начинайте убирать капусту зимних сортов – пора.

Каждый огородник со стажем обязательно выращивает несколько кочанов белокочанной капусты позднеспелых сортов – на квашение. Ну никак не может обыкновенный российский гражданин представить вечерние трапезы долгими зимними вечерами без традиционной кислой капустки с лучком, сдобренной душистым подсолнечным маслом и сахарным песочком. А все потому, что вкусен сей продукт и полезен неимоверно, а из собственного урожая – особенно ценен.

Обладатели подвалов и погребов обязательно часть урожая закладывают на хранение в свежем виде. Отобранные для этого кочаны оставляют в огороде до конца октября. Срезают кочаны с длинными кочерыгами и несколькими листьями. Хранят при температуре 0–4 градуса и при влажности не ниже 80%. При наличии достаточного свободного места в хранилище кочаны выдергивают с корнями, обтряхивают почву и подвешивают «вниз головой». Белокочанная капуста может так храниться до нового урожая.

Для заготовок убирайте капусту уже сейчас. Вооружитесь овощерезкой – и за дело! Для квашения капусты очень важен размер кусочков. Ценители этого национального продукта делятся на две группы – любителей «соломки» и «сечки» (мелких квадратиков). «Соломку» нарезают шинковкой, чем тоньше и длиннее нарезка – тем вкуснее. «Квадратики» получаются при работе сечкой – специальным инструментом, который режет и вдоль и поперек волокон.