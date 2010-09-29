Готовь газон к зиме
№ 38(228) от 30.09.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]
Надо ли осенью поливать газон? И когда еще не поздно подсеять озимую травку в «проплешинах»? Эльвира Зайцева, Рязань
Осенний уход за газоном – не совсем простое дело. Особенно после такого стрессового лета. Только дилетант дачного процесса верит, что трава «сама растет» и ей «ничего не сделается». Хорошая лужайка требует серьезного грамотного ухода. Газон – это не грядки с однолетними овощами (урожай собрал – и до весны забыл), а требовательная и чувствительная многолетняя культура. Не тяните, приступайте к делу прямо сейчас.
Ранее мы уже советовали помочь газону после изнурительной летней жары. Но этого недостаточно: сейчас осень, а скоро вообще зима. Осенние работы по уходу за газоном необходимы.
Вооружитесь металлическими граблями и начните с прочесывания лужайки. Вычешите весь летний войлок, в этом году его образовалось много.
Обязательно проведите аэрацию почвы. В период засухи грунт уплотнился, особенно в тех местах, где вы часто прогуливались. Корневая система продолжает задыхаться. Прокалывайте почву вилами или специальным инструментом. Постарайтесь выполнить этот этап работы с максимально возможным усердием – пожалейте бедную травку!
Надо ли поливать газон осенью? Конечно, надо – если дождей оказалось недостаточно. А их было немного, почва увлажнилась не очень глубоко. Как известно, у многолетних газонных злаков относительно глубокая корневая система, корнеобитаемый слой – 20–25 см. Сделайте пробный прокоп на эту глубину, посмотрите, если почва сухая, то основательно промочите газон на всю глубину.
Затем подкормите осенним газонным удобрением и еще раз полейте. Вот теперь корневая система сможет заработать во всю мощь, и злаки успеют подготовиться к зиме, запасти питательные вещества.
Не помешает землевание органикой. Хорошо перепревший компост просейте, и только после этого равномерно «посолите» газон, распределяя тонким слоем. Лучше всего воспользоваться органической смесью, свободной от семян многолетних сорняков.
Посев озимых отменяется
С посевом новой травы лучше подождать до весны. Сеять уже поздно. Озимым газонным злакам для нормальной зимовки требуется как минимум 40 достаточно теплых безморозных дней с момента всходов. Вот и посчитайте – успеет ли травка нормально вырасти и окрепнуть?
Неглубоко перекопайте «проплешины», добавив перепревшую органику. Спланируйте граблями. А в мае приступите к ремонту газона.
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