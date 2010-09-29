Готовь газон к зиме

Надо ли осенью поливать газон? И когда еще не поздно подсеять озимую травку в «проплешинах»? Эльвира Зайцева, Рязань

Осенний уход за газоном – не совсем простое дело. Особенно после такого стрессового лета. Только дилетант дачного процесса верит, что трава «сама растет» и ей «ничего не сделается». Хорошая лужайка требует серьезного грамотного ухода. Газон – это не грядки с однолетними овощами (урожай собрал – и до весны забыл), а требовательная и чувствительная многолетняя культура. Не тяните, приступайте к делу прямо сейчас.

Ранее мы уже советовали помочь газону после изнурительной летней жары. Но этого недостаточно: сейчас осень, а скоро вообще зима. Осенние работы по уходу за газоном необходимы.

Вооружитесь металлическими граблями и начните с прочесывания лужайки. Вычешите весь летний войлок, в этом году его образовалось много.

Обязательно проведите аэрацию почвы. В период засухи грунт уплотнился, особенно в тех местах, где вы часто прогуливались. Корневая система продолжает задыхаться. Прокалывайте почву вилами или специальным инструментом. Постарайтесь выполнить этот этап работы с максимально возможным усердием – пожалейте бедную травку!

Надо ли поливать газон осенью? Конечно, надо – если дождей оказалось недостаточно. А их было немного, почва увлажнилась не очень глубоко. Как известно, у многолетних газонных злаков относительно глубокая корневая система, корнеобитаемый слой – 20–25 см. Сделайте пробный прокоп на эту глубину, посмотрите, если почва сухая, то основательно промочите газон на всю глубину.

Затем подкормите осенним газонным удобрением и еще раз полейте. Вот теперь корневая система сможет заработать во всю мощь, и злаки успеют подготовиться к зиме, запасти питательные вещества.

Не помешает землевание органикой. Хорошо перепревший компост просейте, и только после этого равномерно «посолите» газон, распределяя тонким слоем. Лучше всего воспользоваться органической смесью, свободной от семян многолетних сорняков.